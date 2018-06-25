G.Saray'a dünyaca ünlü stoper...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da transfer planları sürüyorken, Sarı-Kırmızılılarda iki öncelik var. Stoper ve forvet.
FOTO: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
FOTO: AJANSLAR
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Maicon'nun yetersiz formu, Denayer'in yeninden kiralanma ihtimaline karşılık Aslan savunmasını garantiye almak istiyor.
FOTO: AJANSLAR
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Juventus ile sözleşmesi haftaya sona erecek olan 33 yaşındaki usta, henüz kontrat yenilemedi. Yönetim, Chiellini 'yeşil ışık' yakarsa harekete geçecek. Stoperde son gözde Giorgio Chiellini... Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan ve henüz kontrat yenilemeyen tecrübeli stoperden haber bekleniyor.
FOTO: AJANSLAR
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Sarı-kırmızılı yönetimin, menajeri vasıtasıyla haber gönderdiği 33 yaşındaki oyuncu yeşil ışık yakarsa, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Fatih Terim'in de Chiellini'ye onay verdiği ifade ediliyor.
FOTO: AJANSLAR
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96 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Chiellini, İtalya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli savunmacılarından biri . Deneyimli isim tam 96 kez milli formayı giyip, 8 gol kaydetti. Torino ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Chiellini, geçen sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada forma giyerken, 2 asist yaptı.
FOTO: AJANSLAR
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2005 yılında Fiorentina'dan 7.7 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Giorgio Chiellini, 13 sezondur aralıksız siyahbeyazlı takımda forma giyiyor. Kariyerine sol bekte başlayıp, daha sonra stopere geçen sol ayaklı oyuncu buradaki performansıyla mevkisinde dünyanın en iyileri arasına girdi.
FOTO: AJANSLAR
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Höwedes& Gomes...
Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesine Juventus ile kiralık sözleşmesi biten Höwedes (Schalke) ve Milan'lı Gustavo Gomez için de girişimlere devam ediyor.
FOTO: AJANSLAR
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Mutlaka bir stoper alacak olan Aslan'da Denayer'in yeniden kiralanması da gündemde... (Fotomaç)
FOTO: AJANSLAR
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Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi! Terim, İnstagram TV'den takipçilerine seslenerek transfer gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...