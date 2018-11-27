G.Saray Devler Ligi'nde nasıl tur atlar! 7...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, bu mücadele ile bir anlamda Devler Ligi arenasındaki geleceğini de belirleyecek.
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura geçebilmesi için ortaya çıkan tüm ihtimaller...
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GALATASARAY MUTLAKA KAZANMALI...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 4 puanı bulunan Galatasaray, 8 puanlı Schalke'nin ardından 3. sırada yer alıyor. Schalke ile puan eşitliğinde ikili averajda geride olduğu için Galatasaray'a Lokomotiv Moskova karşısında 1 puan yetmeyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça taşımak için Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda mutlaka yenmek zorunda. Sarı-kırmızılı takım Lokomotiv Moskova deplasmanından 1 puan ya da puansız ayrılırsa Şampiyonlar Ligi şansını son maça taşıyamayacak. Ancak Galatasaray'a Rusya'da alacağı galibiyette tek başına yetmeyecek. İşte Galatasaray'ın kazanması halinde diğer ihtimaller...
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G.SARAY KAZANIR, PORTO KAZANIR...
Porto - 13
Schalke - 8
Galatasaray - 7
Galatasaray, Rusya'dan 3 puanla ayrılır ve Porto da taraftarı önünde konuk ettiği Schalke'yi yenerse son maçta ipler sarı-kırmızılı takımın elinde olmayacak. Galatasaray'a böyle bir durumda Porto ile İstanbul'da oynayacağı son maç galibiyet yetmeyecek. Sarı-kırmızılı takımın üst tura çıkabilmesi için Porto'yu İstanbul'da yenerken, Lokomotiv'in de son maçta Schalke'den en az 1 puan alması gerekecek.
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G.SARAY KAZANIR, SCHALKE KAZANIR...
Schalke - 11
Porto - 10
Galatasaray - 7
Galatasaray, Lokomotiv'i yener ve Schalke de deplasmanda Porto'yu yenerse iş İstanbul'daki maça kalacak. İlk maçta Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, rakibini gol yemden 2 farklı ya da 3 ya da daha farklı skorlarla yenmesi halinde, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başaracak. Galatasaray, Porto'yu 1-0 mağlup ederse, bu durumda da genel averaj sonucu belirleyecek.
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G.SARAY KAZANIR, PORTO-SCHALKE BERABERE...
Porto - 11
Schalke - 9
Galatasaray - 7
Galatasaray'ın Rusya'da kazanması, Portekiz'deki maçta Porto ile Schalke'nin sahadan berabere ayrılması halinde ise iş yine son maça kalacak ancak Galatasaray'a yine tek başına galibiyet yetmeyecek. Galatasaray, son maçta Porto'yu yenip Lokomotiv'in de Schalke'yi yenmesini bekleyecek. İkili averajda Schalke önde olduğu için Lokomotiv'in alacağı beraberlik Galatasaray'a yetmeyecek.
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EN İYİ SEÇENEK SON MAÇA KALMASI...
Galatasaray, üst tura çıkma şansını en iyi sürdürebileceği seçenek, Schalke'nin Porto'yu yenmesi olarak görülüyor. Bu durumda Galatasaray Rusya'da galibiyetle ayrılırsa, son maçta kendi işini kendisi halletmek, diğer maçtan gelecek sonucu beklememek durumunda kalacak. Diğer senaryolarda Lokomotiv'in Schalke deplasmanında hedefsiz durumdayken puan alabilmesi oldukça zor görünüyor.
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AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda kaybetmemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantileyecek. Ancak Galatasaray Lokomotiv'e mağlup olursa iş son maça kalacak.
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G.SARAY KAYBEDERSE...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya mağlup olursa UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için son maçta ya kazanacak ya da rakibinin kazanmamasını bekleyecek.