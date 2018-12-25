Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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G.Saray bombayı patlatıyor... Yer yerinden oynayacak!
Galatasaray ilk transfer bombasını patlatmak için geri sayıma geçti.
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Galatasaray devre arası transfer çalışmalarının startını verirken, yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için artık gün sayıyor.
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Sarı-kırmızılılar sezon başında Bafetimbi Gomis'i gönderip 2 forvet alacaktı. Ancak Aslan kimseyi transfer etmeyince, teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dar rotasyonla oynamak zorunda kaldı.
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İmparator, Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu forvet hattında kullandı. Deneyimli çalıştırıcı "Ocak ve Temmuz'da bu takım değişecek. Kulübümüzün gücü yettiği kadar transfer yapacağız. Ki yetecek" ifadelerini kullanmıştı.
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Aslan'ın ilk transfer bombasının Fernando Llorente olduğu öğrenildi. Cimbom, kontratında son 6 ayına giren Tottenham'ın tecrübeli forveti için Londra'ya çıkarma yapacak. Cimbom'un Fernando Llorente'yi tercih etmesinin ana nedeni gelir gelmez 11'de kullanılabilecek durumda olması.
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33 yaşındaki oyuncu, Tottenham'da formaya hasret kaldı. Bu sezon ligde 3 maçta sadece 24 dakika forma bulan tecrübeli golcü için sarı-kırmızılılar, Tottenham'a herhangi bir ödeme yapmayı düşünmüyor.
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İngiliz ekibinin bunu kabul etmesi halinde Galatasaray, Llorente ve menajeriyle masaya oturacak ve transfer şartlarını konuşacak. Kariyerinde 9 yıl Athletic Bilbao forması giyen Llorente ardından 3 sezon Juventus'ta oynamıştı.
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Sevilla macerasının ardından Premier Lig'in yolunu tutmuş, önce Swansea City'de sonra da Tottenham'da top koşturmuştu. Galatasaray'ın istediği Fernando Llorente'ye komşudan da talip var.
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Olympiakos da 33 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunan ekibinin, Aslan'ın sunduğu şartları vermesinin zor olduğu kaydedildi. Fernando Llorente 1.93'lük boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Kendisine oynanan uzun topları saklayabilme özelliği olduğu için tüm takımın ileri çıkmasında da kilit rol üstlenebiliyor.
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Llorente uzun boylu bir forvet olmasına rağmen ayaklarına da hakim. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. En olumsuz yanı ise fiziksel özellikleri ve ilerlemiş yaşı sebebiyle yavaş olması. Llorente, 531 maçlık kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.
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BAŞARILARI - Dünya Kupası şampiyonluğu (İspanya - 2010) - Avrupa Şampiyonası (İspanya - 2012) - Serie A şampiyonluğu (Juventus - 2013-14, 2014-15, 2015-16) - İtalya Lig Kupası (Juventus - 2014-15) - İtalya Süper Kupa (Juventus - 2015-16) - Avrupa Ligi (Sevilla - 2015-16) (Fotomaç)
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Cenk Tosun'un takımı sahasında fark yedi!
Premier Lig'de 18. haftanın kapanış maçı farklı bir sonuçla noktalandı. Milli futbolcu Cenk'in 83. dakikada oyuna dahil olduğu maçta, Tottenham Everton'ı 6-2 yenmişti...