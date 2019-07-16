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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16 Temmuz 2019 - 14:25,

Futbolcuların yaşlılık halleri güldürdü

Özel bir teknikle yaşlandırılan futboluların önceki ve sonraki hallerini görenler gözlerine inanamadı. İşte spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşlılık fotoğrafları...

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1

Vedat Muriç

2

Yusuf Erdoğan

3

Onur Kıvrak

4

Diego Simeone

5

Diagne

6

Abdullah Avcı

7

Erol Bulut

8

James Harden

9

Servet Çetin

10

Ryan Babel

11

Tayfun Korkut

12

Kobe Bryant

13

Eden Hazard

14

Enes Ünal

15

Nazım Sangare

16

Cengiz Ünder

17

Zlatan İbrahimovic

18

Aaatif

19

Ozan Tufan

20

Aziz Yıldırım

21

Damien Comolli

22

Volkan Demirel

23

Pep Guardiola

24

Emre Mor

25

Mesut Özil

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