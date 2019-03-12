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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Mart 2019 - 13:01,

Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynuyor!

Avrupa futbolunda dengeler değişiyor... Son yaşanan gelişme Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'la ilgili...

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Eden Hazard'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar sürecekti...

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Goal'ün haberine göre; Eden Hazard'ın transferi için Chelsea ile resmi görüşmeler başladı.

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İngiliz ekibinin transfer istediği rakam tam olarak 115 milyon euro...

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Teknik direktörlük görevine yeniden Zinedine Zidane'ı getiren Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara da şimdiden başladı.

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Zidane, daha önce yıldız ismi Real Madrid kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı...

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Ronaldo sonrası dominant futbolcu arayışında olan Madrid, bu işi şimdiden bitirme amacında. Hazard transferi milli yıldızımızı da yakından ilgilendiriyor...

7/17

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in adı Arsenal'le birlikte Chelsea ile de anılıyor...

8/17

Hazard'la yaşanacak muhtemel ayrılık, Stamford Bridge kapılarının Cengiz Ünder için açılması anlamına da gelebilir. 

9/17

Öyle ki Londra ekibinde Willian ve Pedro gibi kanat oyuncularının da sözleşmeleri sona eriyor. Alternatif arayışlarında olan Chelsea, Cengiz'i her an kadrosuna katabilir.

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Bu transfer için Roma'nın belirlediği rakam 60 milyon euro...

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Maviler, öncelikle transfer yasağının kaldırılması için uğraşıyor.

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Bilindiği üzere FIFA tarafından bu yaz da geçerli olmak üzere iki dönemlik transfer yasağı cezasına çarptırılan Chelsea'nin cezanın ertelenmesi için FIFA'ya yaptığı ilk başvuru reddedilmişti.

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Real Madrid'in yaz transfer dönemi için gözüne kestirdiği diğer adaylar ise şöyle;

Neymar

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Mbappe

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Harry Kane

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Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü böyle kaydetmişti... (VİDEO)

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