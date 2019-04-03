Futbol dünyası şokta! Basın toplantısında duyurdu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Jean-Michel Aulas’ı Beşiktaş ile Lyon arasında 2017 yılında oynanan iki karşılaşmada daha da yakından tanıma fırsatı bulmuştuk.
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Lyon Başkanı Beşiktaş'a ağır suçlamalarda bulunmuştu…
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Lyon - Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek ilk karşılaşması öncesi yaşanan olaylar nedeniyle maç 45 dakika geç başlamış ve olaylar sırasında sahaya inen Lyon Başkanı Aulas, taraftarlar ile bir konuşma yaparak maçın tamamını tribünde izlemişti.
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Aulas'ın maç öncesinde Lyon taraftarlarına ''Siz benden daha çok korkmadınız. Türkler ceza alacak'' dediği ortaya çıkmıştı.
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Başkan, dün akşam ise eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı…
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Rennes'e elendikleri Fransa Kupası yarı final maçı sonrası Lyon Başkanı, teknik direktör Genesio ile birlikte basın toplantısına çıktı.
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Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 3-2’lik Rennes maçı sonrası teknik direktör Bruno Genesio’nun 2 yıllık kontrat uzatma teklifini geri çektiklerini açıkladı.
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SALON BUZ KESTİ
Aulas, maç sonrası “Bruno ile buluştum. Onunla finale yükselmesi ve kupayı kazanması durumunda 2 yıllık sözleşme yenileyeceğim konusunda anlaştık. Ancak o hedefe ulaşamadı ve şimdi bu karara saygı duymak zorunda.” dedi.
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Maç sonu büyük üzüntü yaşayan Aulas, “Ne yazık ki finale yükselemedik. Son kararı sezon sonunda vereceğiz. Bruno’ya da her şey için teşekkür ederim fakat sözleşme uzatma teklifini devre dışı bıraktık. Kendisi başka takımlarla görüşebilir.” İfadelerini de kullandı.
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Sinirlenen Aulas, "Bruno aceleci davranarak sözleşme uzatma durumunun hemen açıklanmasını istedi. Bruno ile yola devam edip etmeyeceğimiz alınacak sonuçlara bağlı.” sözleriyle bir de açık kapı bıraktı.
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GENESIO: “BEN BİR POLİTİKACIYIM”
Bu açıklamalar karşısında adeta şoku uğrayan Bruno Genesio, konuşmayı reddetti.
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Maçla ilgili soru üzerine ise “Ben bir politikacıyım. Elendiğimiz için de oldukça mutsuzum. Bu takımı, ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi’ne göndereceğim. Geleceğime kulüp karar verir.” cevabını verdi.
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Bu açıklamalar Fransız medyasında da geniş yankı buldu ve başkan Aulas'ın çıkışı genel olarak eleştirildi.
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Fransa’daki maç öncesi paniğe kapılan Aulas, 20 bin Beşiktaşlının statlarını dolduracak olması hakkında "Türk taraftarların bilet alma hızına yetişemedik. Bazı çözümler bulduk, taraftarlarımız zarar görmeyecek. Bugün, halen satışta olan yerler var. Öncelikle Lyon kart sahiplerinde. Ancak satılmış biletleri geri almamız söz konusu değil" yorumunu yapmıştı.
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Lyon ve Rennes, Ligue 1'de Cuma akşamı karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık skorla Lyon galip ayrılmıştı...