Francesco Totti'den sonra Yusuf Yazıcı! EURO 2020 öncesi müjdeli haber!

ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜ'NE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Lille forması giyen milli futbolcunun menajerliğini yürüten Adem Cebeci, Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'ya büyük destek verdiğini belirtirken, "Lille Kulübü, Yusuf'un tedavisi için her türlü desteği ve olanağı bize sağlıyor. Her gün Yusuf ile iletişim kuruyorlar, tedavisi için de doktor seçimi konusunda ayrıntılı olarak bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yusuf'un daha sağlıklı sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini kulüple birlikte planladık. İnşallah Yusuf kısa sürede güçlü bir şekilde sahalara dönecek" dedi.