DHA
Francesco Totti'den sonra Yusuf Yazıcı! EURO 2020 öncesi müjdeli haber!
Ligue 1'de Lille ile Monaco'yu karşı karşıya getiren maçta ön çapraz bağında kısmi kopma gerçekleşen ve bu nedenle sezonu kapayan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Francesco Totti'yi kısa sürede sahalara döndüren Pier Paolo Mariani tarafından ameliyat edilecek.
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.
Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak.
Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor.
YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI
Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi.
İtalyan efsane Francesco Totti'nin sakatlık sürecinin 112 günde atlatmasında büyük rol oynayan diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanı Pier Paolo Mariani, alanının en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Bu gelişmenin ardından Yusuf'un EURO 2020'ye yetişmesi için bir şans doğdu.
TOTTI'Yİ 112 GÜNDE SAHALARA DÖNDÜRDÜ
Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak. Özellikle İtalya'nın ve Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'yi ameliyatından 112 gün sonra sahalara dönmesi ve 40 yaşında futbolu bırakan İtalyan futbolcunun bir sakatlık problemine girmemesi de Yusuf Yazıcı'nın tercihi için önemli bir kriter oldu.
ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜ'NE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Lille forması giyen milli futbolcunun menajerliğini yürüten Adem Cebeci, Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'ya büyük destek verdiğini belirtirken, "Lille Kulübü, Yusuf'un tedavisi için her türlü desteği ve olanağı bize sağlıyor. Her gün Yusuf ile iletişim kuruyorlar, tedavisi için de doktor seçimi konusunda ayrıntılı olarak bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yusuf'un daha sağlıklı sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini kulüple birlikte planladık. İnşallah Yusuf kısa sürede güçlü bir şekilde sahalara dönecek" dedi.
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