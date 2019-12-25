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Futbol
DHA
25 Aralık 2019 - 10:03,

Francesco Totti'den sonra Yusuf Yazıcı! EURO 2020 öncesi müjdeli haber!

Ligue 1'de Lille ile Monaco'yu karşı karşıya getiren maçta ön çapraz bağında kısmi kopma gerçekleşen ve bu nedenle sezonu kapayan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Francesco Totti'yi kısa sürede sahalara döndüren Pier Paolo Mariani tarafından ameliyat edilecek.

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Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.

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Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak.

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Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor.

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Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.

5YUSUFUN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI

YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI

Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi.

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Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı.

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İtalyan efsane Francesco Totti'nin sakatlık sürecinin 112 günde atlatmasında büyük rol oynayan diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanı Pier Paolo Mariani, alanının en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Bu gelişmenin ardından Yusuf'un EURO 2020'ye yetişmesi için bir şans doğdu.

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Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.

9TOTTIYİ 112 GÜNDE SAHALARA DÖNDÜRDÜ

TOTTI'Yİ 112 GÜNDE SAHALARA DÖNDÜRDÜ

Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak. Özellikle İtalya'nın ve Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'yi ameliyatından 112 gün sonra sahalara dönmesi ve 40 yaşında futbolu bırakan İtalyan futbolcunun bir sakatlık problemine girmemesi de Yusuf Yazıcı'nın tercihi için önemli bir kriter oldu.

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Mariani'nin, Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın da tedavisinde yer alması ve Hollandalı futbolcunun yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönecek olması, Yusuf Yazıcı'nın da A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'de olabilmesini muhtemel kılıyor.

11ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜNE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜ'NE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Lille forması giyen milli futbolcunun menajerliğini yürüten Adem Cebeci, Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'ya büyük destek verdiğini belirtirken, "Lille Kulübü, Yusuf'un tedavisi için her türlü desteği ve olanağı bize sağlıyor. Her gün Yusuf ile iletişim kuruyorlar, tedavisi için de doktor seçimi konusunda ayrıntılı olarak bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yusuf'un daha sağlıklı sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini kulüple birlikte planladık. İnşallah Yusuf kısa sürede güçlü bir şekilde sahalara dönecek" dedi.

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Hikmet Karaman, Markaj'a samimi açıklamalarda bulundu.

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