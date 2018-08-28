Flaş yorum: Henry Akbaba

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 6-0 yendiği maçın ardından gazetemiz yazarlarından Hakan Ünsal ve Kanat Atkaya değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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İşte yazarların açıklamalarından satır başları:
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Hakan Ünsal
KOLAY AV...
Daha ligin başında, Galatasaray için çok karlı bir hafta haline dönmüştü Alanya maçı. Alanyaspor'un önemli eksikleri, sarı kırmızılı takımın iç saha performansı ve rakiplerin kayıpları, maçtan önce Galatasaray'ı antilop görmüş Aslan'a çevirmişti. Fakat maçın başında sahada iş pek öyle olmadı. Aç ve istekli olmasını beklediğimiz Aslan, rahat ve tok başladı. Yavaş oyun, düşük tempo ve Eren ilk yarım saati boşa harcadı. İki kenarda oynayan Nagatomo ve Mariano aslanın pençeleri gibi devamlı saldırırken, Sinan, Henry ve Eren'den oluşan hücum hattı birbirinden kopuk, etkisiz ve sıkıntılıydı.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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HENRY AKBABA...
İlk yarının son bölümünde duran toptan gelen gol tempoyu ve baskıyı yukarı çekse de, pozisyon sayısını artırmadı. Galatasaray ikinci yarıya öyle bir başladı ki, o coşkuya birçok rakip karşı koyamazdı. Aslında ilk yarıda yapması gereken herşeyi ikinci yarıya saklayan Galatasaray'da Sinan'ın golü, Alanyaspor'un az kalan direncini tamamen kırdı ve şov başladı. Aslan artık avını yakalamıştı ve kısa sürede paramparça etti. Henry çabukluğunu, süratini ve nasıl bir etkisi olacağını gösterdi. Emre kalitesini, zekasını ve atacağı gollerin galasını yaptı. Sinan sol ayağını hatırlattı, kendine güvenenleri mahcup etmedi ve neden forma verildiğini gösterdi. Muslera kariyerinin en rahat maçını oynadı. Taraftar'da olabilecek en iyi senaryoda bir maç seyrederek büyük zevk aldı.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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EN GÜÇLÜ ADAY...
Farklı galibiyetin morali ve etkisi sadece Galatasaray'a olmayacak. İşin olumlu tarafı elbette Sarı Kırmızılı tarafa ama endişe verici tarafı da rakiplere olacak. Ligin başı olsa da, nispeten sorunsuz ve kazanarak gidiyor olmak ve takviyelerin gelecek olması Galatasaray'ı ligde Şampiyonluk adayı olarak en güçlü hale getirecek. Aslında Galatasaray, farklı kazanırken şunu anlattı. Gördükleriniz göreceklerinizin teminatıdır....
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Kanat Atkaya
7 dakikalık fırtına
Galatasaray şampiyonluk için kapışması muhtemel iki ezeli rakibinin de kaybettiği ligin 3’üncü haftasında cebine erkenden bir “joker” koyabilmek için sahadaydı. Rakip ilk iki haftayı da yenilgiyle kapatmış ve henüz gol atamamış Alanyaspor’du. Ancak futbolun defalarca kendisini kanıtlamış kuralı kâğıt üstünde kolay duran lokmanın yutulmasının o kadar kolay olmayabileceğini işaret eder. Bunun son örneğini daha bu hafta Beşiktaş-Antalyaspor maçında gördük zaten… Galatasaray maça tıpkı geçen hafta olduğu gibi durgun başladı, kapanan rakibini açacak formülü üretmekte zorlandı. Bu süreçte çalışmayan yer de bariz şekilde hücum hazırlıklarını yapmak ve neticelendirmekle görevli ekipti. Belhanda, Sinan ve Eren’in oyuna bir türlü girememeleri, kaçak oynamaları, etkisiz kalmaları dikkat çekici düzeydeydi. 16’ıncı dakikada Muslera’nın Bobo’ya gövdesini siper etiği pozisyon da düşünülünce “Acaba işler sarpa saracak mı?” diye düşünmeye başlarken devreye sahanın en iyisi olan Fernando girdi.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Bir hafta önce Onyekuru’ya yaptığı asistle Göztepe’nin kilidini açan Fernando bu kez köşe vuruşu kaosundan bizzat çıkardı golü. Gol stresi ortadan biraz olsun kaldırdı ama kuşkuları gidermek konusunda pek etkili olmadı. Stresin yerini coşkuya ve ve ferahlığa terk etmesi için 49’uncu dakikayla 56’ıncı dakika arasına sığan 7 dakikalık gol fırtınasını beklemek gerekti. İlk yarıda eleştirilen üçlü sahne aldı bu fırtınada. Önce Sinan uzaktan vurdu, defanstan seken top gol oldu.Sonra Belhanda pişirdi, Sinan servis yaptı, Eren tamamladı. İlk yarıda adı cezalılar listesinde yer almayan Emre Akbaba’nın şık vuruşuyla gelen gol ise skoru perçinledi, 3 puanı ve liderliği garantiledi… Onyekuru’nun 82’de tamamlayıcı olarak görev üstlendiği 5’inci golde de Emre Akbaba’nın ısrarına dikkat çekmek şart… Yazı sona erdi ama Emre’yi durdurmak mümkün olmadı sayın seyirciler!.. Genç yetenek Yunus’un kestiği topu gole çevirdi, ve transferiyle ilgili spekülasyonları (eğer hâlâ kaldıysa) arşive kaldırmayı başardı. Şapka çıkartılır bu performansa…
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz
Gomis gitmeliydi/gitmemeliydi tartışmasını sürdürmenin manası yok artık. Sürmesi zor bir ilişki haline gelmişti bir sezonluk büyük aşk… Artık şimdiki duruma bakmak gerekiyor. Eren Derdiyok’un iyi niyetinden zerrece şüphe duymuyorum, kimsenin de duyduğunu sanmıyorum. Ancak 30 yaşına gelen ve “gelişmesi beklenecek golcü” noktasını geçen Eren’in forma şansını iyi değerlendirebildiğini söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Evet, dün gol attı. Ancak neredeyse ağzının içine atılan topla bulduğu bu golün dışındaki performansına baktığımızda durum parlak değil. Yıpratıcı, yıkıcı, rahatsız edici bir görüntü vermedi. Galatasaray’ın 6-0kazandığı maçta bulduğu golü skora bakarak küçümseyecek değilim. Ama eline geçen fırsatı çok iyi kullanamıyor bu golcü yokluğunda Eren ne yazık ki… Gönül isterdi ki formayı kapsın, arkasından gelecek olan düşünsün. Anlatmaya gerek yok, görüyoruz… Bir hatta Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları da düşünülürse iki golcüye ihtiyaç duyabilir Galatasaray. Mali vaziyet ortadayken, sol bek ve stoper takviyesi de gerekirken iki golcü birden gelmeyecek elbette ama ihtiyaç olduğu kesin. Tabii Eren kendini toplamazsa… Yoksa anlatmaya gerek yok,görüyoruz işte…
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Ustalara saygı
Bu maçın kahramanı elbette Emre Akbaba olacak ikinci yarıdaki performansıyla. Ancak 16’ıncı dakikada Bobo’yu durduran Muslera’ya… Neredeyse sıfır hatayla oynayan büyük görev adamı Nagatomo’ya… Attığı golle düğümüçözmenin ötesinde kusursuz oynayan Fernando’ya… Kısacası ustalara saygı göstermek gerekiyor. Hepsine helal olsun…