Flaş sözler: Terim, Arda el sıkışırsa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligde şampiyonluk maçı için büyük önem taşıyan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi sık konuşulan konulardan birisi de Fatih Terim-Arda Turan gerginliği. Sarı-Kırmızılı taraftarların da eleştiri odağı olan Arda Turan, TT Stadyumu'nda tepki görecek mi, maç öncesi Terim'in yanına gidecek mi?
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Fatih Terim ile Arda Turan arasında Milli Takım'da yaşanan gerginlik ve kırgınlık bu maça yansır mı? İkili kucaklaşır mı? Tribünlerin tepkisi ne olur?
Foto: AJANSLAR
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Her yönden çok kritik bir maç. Başakşehir yenerse şampiyonluğa çok yaklaşır. Diğer sonuçlar bile Başakşehir'i şampiyonluktan uzaklaştırmaz. Fakat işin bir de Arda Turan-Galatasaray seyircisi ve Arda Turan-Fatih Terim boyutu var. Görünen o ki, seyirci Arda'yı yoğun şekilde protesto edecek. Ama bu vefasızlık olur. (AHMET ÇAKAR)
Foto: AJANSLAR
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Ayrıca maç öncesi Arda-Fatih Terim kucaklaşması gerçekleşecek mi bu ciddi bir soru işareti? Arda, Fatih Terim'e yönelse Terim onu kucaklar mı yoksa refüze mi eder bilmiyorum. Böyle bir kucaklaşma esnasında taraftar protestosunu artırır mı yoksa alkışlar mı onu da bilmiyorum. Bu yönlerden her şeye gebe bir maç. (AHMET ÇAKAR)
Foto: AJANSLAR
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Arda Turan, Fatih Terim'in elini sıkmaya gelirse bir sorun yaşanmaz çünkü Arda geldiğinde Terim onu geri çevirmez. Galatasaray taraftarı, bence Arda'yı ıslıklamamalı. Çünkü Arda, Galatasaray'a para kazandırarak gitti ve Atletico Madrid ile Barcelona'da oynarken izinli günlerine denk gelen Galatasaray maçlarını İstanbul'da Türk Telekom'da locadan bir taraftar gibi izledi. (LEVENT TÜZEMEN)
Foto: AJANSLAR
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Atılan gollere sevindi hatta etrafındakilerle kucaklaştı. Arda mükemmel bir Galatasaraylı. Ayrıca Arda, Galatasaray'la ilgili yurt dışında oynarken tek olumsuz kelime kullanmadı. Fatih Terim'e bile kırıcı sözler etmedi. Eğer Terim ve Arda el sıkışır kucaklaşırsa Türk futbolu adına çok güzel bir davranış olur. (LEVENT TÜZEMEN)
Foto: AJANSLAR
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Dünyanın her yerinde teknik direktörle futbolcusu arasında zaman zaman problemler yaşanır. Arda Turan, Fatih Terim'in evladı gibidir. Onların aralarında da tatsız bir olay yaşandı ama geride kaldı. Onun için böyle bir olayın iki taraftan da gerginlik yaratacak bir pozisyona gelmesini beklemiyorum. (ÖMER ÜRÜNDÜL)
Foto: AJANSLAR
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Bizde tribünlerin tepkisi her zaman üst düzeydedir. Önemli futbolcular bir kulüpten ayrılıp yine kendi liginde başka bir kulübe giderse buna tepkiler oluşur. Bunların örneğini dünyada da yaşadık. Akla ilk gelen de Figo… Bu hafta da oynarsa eğer Arda'ya ve Emre'ye tribünlerden tepki olması normal. (ÖMER ÜRÜNDÜL)
Foto: AJANSLAR
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Fatih Terim ile Arda Turan arasında milli takımda yaşanan mesele çok kişisel bir mesele… İnsanlar arasında böyle tartışmalar ve kırgınlıklar olabilir. Bunu bitirip bitirmemek de kendi bilecekleri bir konudur. Kamuoyunun beklentisi hocayla oyuncusunun kucaklaşması yönünde olabilir. Bunu beklemeleri de normaldir. Ama kişilerin kararına saygı duymak gerekir. (METİN TEKİN)
Foto: AJANSLAR
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Bu konu çok da saha içini ilgilendiren bir konu değil. Sonuçta iki futbol figürü de Galatasaray orjinli figürler. Galatasaray'a mal olmuş isimler. Bu olayın maçın önüne geçmemesi gerekir. Tribünün nasıl tepki vereceğini kestirmek zor. Oyuncu futbolunu oynar, hayatını yaşar, tribün ise yargısını kendisi yapar. (METİN TEKİN)
Foto: AJANSLAR
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Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun sadece birlikte çalıştıklarında oluyor. O yüzden Barcelona'dan bileti Başakşehir'e aldı, Florya'ya iniş izni olmadı. Pazar günü Seyrantepe'de ben kucaklaşacaklarına inanıyorum. (GÜRCAN BİLGİÇ)
Foto: AJANSLAR
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Arda hocasına sarılacak, hocası da ondan yanak alacak. Bu fotoğraflar işin normal olanı. Galatasaray taraftarının büyük tepkisi var ama bence bu maçta Terim ve Arda'nın yaşayacağı tek problem birbirlerine rakip olmaları ve takımlarını şampiyonluğa taşımak adına birbirlerini yenmeye mecbur olmalarıdır. (GÜRCAN BİLGİÇ)
Foto: AJANSLAR
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Olayın iki boyutu var; 1- Arda- Galatasaray taraftarı.. 2- Arda- Fatih Terim… Galatasaray taraftarının ne yapacağı merak konusu… Arda'nın ilk 11'de olup olmamasıyla bu tercihlerinin etkileneceği görüşündeyim. İlk 11'deki Arda'ya grup halinde olmasa bile moral bozma adına yer yer tepkiler olabilir… Arda yedek soyunursa tribünlere çağrılıp sevgi gösterisinde bulunulması ise beni şaşırtmaz. (SERKAN KORKMAZ)
Foto: AJANSLAR
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Arda'nın, Terim'e 'Hoca' demesi ve Fatih Terim'in yaşça Arda'dan büyük olması nedeniyle sahaya çıkışta ne yapacağı merak konusu. Tahminimce Terim'in yanına gidip, el sıkışıp kucaklaşmalarına tanıklık edebiliriz. Terim'in de kendisine uzatılan eli geri çevirmeyeceğine adım gibi eminim. (SERKAN KORKMAZ) Kaynak: Sporx