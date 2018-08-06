Flaş sözler: Saygı duymayacağım şey...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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TFF Süper Kupa müsabakasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Akhisarspor, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Bu karşılaşma sonrası yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Hakan Ünsal değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte yazarlarımızın değerlendirmeleri:
Foto: AJANSLAR
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VARLIK İÇİNDE YOKLUK...
Sezonun ilk resmi maçı, Galatasaray adına bu yılın nasıl geçeceğine dair mesajlar vermesi açısından önemliydi. Süper Kupa maçı, müzeye bir kupa, tarihe de bir not düşme anlamında değerliydi ama Galatasaraylı futbolcular için geçen sezon yarı finalde elenmenin acısını çıkarma fırsatıydı. Ama hiç de o havayı göremedik. Maç başlamadan iyi olmayan iki şeyden biri saha zemini, diğeri taraftar ilgisinin az olmasıydı. Zemin dışarıdan bile kötü gözüküyorsa siz anlayın saha içindeki sıkıntıyı. Zeminin, oyunun temposundan seyir zevkine kadar ciddi etkileri oldu. Galatasaray savunmasının durumu hiç iyi değil. Lig için sonradan toparlanmak yeterli olur ama konu Şampiyonlar Ligi olunca toparlanmak da yetmez. Sadece Manu'nun yaptığı koşuların ortaya çıkardığı sonuçlara bakınca taraftarın endişeli olması normal.
Foto: AJANSLAR
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DEVAM EDENLER...
İyi olan ve iyi durumda olanlar da vardı. Rodrigues kaldığı yerden devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi havasına şimdiden girmiş. Donk formayı vermek istemediğini mücadelesi ve agresifliği ile gösteriyor. Japon Nagatomo standart ve sorunsuz çalışmaya, teklemeden işini yapmaya devam ediyor. Muslera herşeye rağmen varlığı ile güven veriyor. Gomis, yanına Eren gelene kadar etkisiz, istesiz ve yalnızdı. Tek forvet olarak bu sene beklentiler daha fazla ve her iki kulvarı taşıyabilmesi çok zor. Zaman zaman dinlendirilmesi gerekecektir.
Foto: AJANSLAR
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LİGİ BELİRLEYECEK 3'LÜ...
Bu sezon ligdeki takımlar arasında derin farklar olmayacağını düşünüyorum. Birbirine yakın oyunlar, birbirine yakın puanlar ve yarış bekliyorum. Sebebi de aşağıdaki 3'lü.1-UEFA KRİTERLERİ. İddialı takımların transfer yapamamasının etkisi dengeleri değiştirecek.2-VAR. İlk andaki itirazları azaltacak, hataları minimize edip adaleti sağlayacak ve bu sezon çok konuşulacak.3-TEKNİK ADAMLAR. Yeni jenerasyon hocaların sistemi öne çıkaran, disiplinli ve tavizsiz oyunları bu sene belirleyeci olacak.
Foto: AJANSLAR
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ERKEN UYARI...
1- Gomis sorunu bir şekilde çözülmeli yoksa Galatasaray düğüm olur.2- Feghouli temposunu artırmalı yoksa Şampiyonlar Ligi çok zor olur.3- Belhanda icraat yapmalı yoksa yolun sonu klibe olur.4- Savunma toparlanmalı yoksa Şampiyonlar ligi acı, lig üzücü olur. 5- Mariano dönmeli yoksa kenar hücumları ve etkinliği hayal olur.6- Fernando eski temposuna gelmezse oyun hakimiyeti rakipte olur.
Foto: AJANSLAR
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Bu bir Seleznyov hikâyesi
Geçen sezonun başında Seleznyov’u arayıp Galatasaray’a getirmek isteyen Tudor başarılı olsaydı; ligin de, Türkiye Kupası’nın da, Süper Kupa’nın da kaderi farklı olabilirdi! 33’lük Seleznyov, Türk futbolunun 2018’deki kader adamı oldu adeta. Bu filmi son 12 ayda sanırım 6-7 kez izledik: Fenerbahçe, Kadıköy’de aynı Akhisar’a çare bulamadı. Manisa’ya gitti, orada da kazanan Akhisar’ın kontra düşüncesiydi. Nihayet, Türkiye Kupası finalini de kaybettiler. Galatasaray, Seyrantepe’de iki kez Akhisar’a karşı 2-0 geriye düştü. Birinde maçı çevirdi, diğerinde çeviremedi ve Galatasaray’ın kupa öyküsü orada bitti. Trabzon darmadağın oldu aynı Akhisar mantalitesine karşı. Geçen sezon Lopes-Muğdat-Larsson’la hızlı çıkıyorlardı; bu sezon Vrsajevic-Manu ile oynadılar aynı oyunu. Safet Susiç, Okan Buruk’un emanetini alıp korumuş net bir biçimde. Akhisar’ın 3 ayda iki başarılı final oynamasını Buruk, Susic, Lopes ya da Manu ile okumak mümkün. Ancak 13 aylık hikâyenin esas kahramanı kesinlikle Seleznyov. 33 yaşında, son derece ağır bir oyuncu. Ama çok zeki. Doğru zamanda doğru yerde. Ve soğukkanlı. O soğukkanlılığıyla geçen sezon Galatasaray’ı Türkiye Kupası’ndan etmişti. Bu sezon da Süper Kupa’dan etti. Geçen sezonun başında Gomis’e alternatif arayan Tudor, eski talebesi Seleznyov’u Galatasaray’a getirmek istediğinde kamuoyunda reaksiyonlar olmuştu ama Ukraynalı oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe için hiç kötü bir alternatif olmadığını ispatladı sanırım defalarca. Elbette Gomis’le Seleznyov’un kalitesini kıyaslayamayız. Gomis 3 üst kalite oyuncu. Ama dün Terim’in elinde Seleznyov olsaydı; “içine Van Persie kaçmış Gomis”e bu kadar sabretmezdi herhalde!
Foto: AJANSLAR
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Video hakem uygulaması harikaydı
Rodrigues-Dany pozisyonunda yaşananlar önemli. Çakır önce sarı kart kararını verdi, sonra VAR’a danışacağını mimikleriyle gösterdi. Çakır’la Yıldırım konuştu. Yıldırım, Çakır’a tekrar izlemesini önerdi. Çakır kararını korudu. Uygulama mükemmel. Kaybedilen zaman az. Pozisyonla ilgili görüşler elbette muhtelif. Bana sorarsanız Rodrigues topa çok doğru açıyla dokunmuştu ve artık bariz gol şansına sahipti. Yani bence kırmızı verilebilirdi. Ama pozisyon, yüzde yüz siyah ya da beyaz denebilecek bir an değil. Gri bir pozisyon. Elbette hakeme saygı duymak gerek. Saygı duyamayacağım şeyse, canlı yayındaki yorumlar... Eğer yanlış duymadıysam, “Dany olsa yetişirdi, Mustafa yetişemezdi” gibi yorumlar oldu yayında (Ki oyuncu da Mustafa değil Vrsajevic’ti)... Bu bir skandal. Futbolda kararlar, oyuncunun ismine/hızına göre verilmez. Tüm oyuncular eşit özellikte kabul edilir. Sporsever kesinlikle böyle algılamamalı konuyu.
Foto: AJANSLAR
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Onyekuru neden girmedi?
Galatasaray’ın sezon başı itibariyle bence bir numaralı sorunu Feghouli-Belhanda toplam gamsızlığı. Her ikisi de kaliteli oyuncular ama zaman zaman gerçekçilikten uzaklaşıyorlar. Kolay top kayıplarıyla arkadaşlarını zor durumda bırakıyorlar. Feghouli ve Belhanda’nın bu gerçekçilikten uzak görüntülerini izlerken şunu düşünmeden edemiyor insan: Sahi Onyekuru dün neden dakika almadı? En iyi çıkış: Yunus Akgün
Geçtiğimiz hafta da değinmiştim, bu sezon Eljif Elmas ve Yunus Akgün’ün bana çok heyecan verdiğini. Yunus, hazırlık maçlarında hızı, aklı ve kalitesiyle parmak ısırtmıştı. Dün de Feghouli’den formayı kısa sürede alabileceğini gösterdi. En büyük gelişim: Manu
Enerjisini uzun süreye yayamadı. Bir saatlik bir futbol oynadı. Ama geçen sezon Gençlerbirliği’ne geldiğindeki havasının, ciddiyetsizliğinin yerini esaslı bir oyun almış. Dün bir devre boyunca Galatasaray’ın sağını felç etti.