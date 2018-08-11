Flaş sözler! 'Sabri'ye kızdığında da böyleydi...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı kırmızılıların performansından çok maça Fatih Terim'in kadro tercihi damga vurdu... Spor yazarları ise şu sözlerle karşılaşmayı değerlendirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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AHMET ÇAKAR (SABAH) - Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi 3 ası yedek bırakmış. Belli ki cezalandırıyor, belki ki Süper Kupa'nın belli oranda hesabını soruyor. Galatasaray geçen yıldan bildiğimiz takım. Ama en büyük sorunları, defansif görünüyor. Galatasaray'ın dün geceki en önemli şansı, mağlup duruma düştükten hemen sonra önce beraberliği, sonra da galibiyeti bulmasıydı. Sonuçta Galatasaray kalite olarak çok çok üste olduğu bir maçı kazanmasını bildi. Ankaragücü ise çok kötü bir görüntü verdi. Ama dedik ya ilk maçlar hiçbir şey belli olmaz ama işleri zor görünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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LEVENT TÜZEMEN (SABAH) - Fatih Terim'in, "Ben dahil hiç kimse G.Saray'dan daha büyük değildir" sözünün mesajı olarak Gomis, Feghouli ve Belhanda sezona kulübede oturarak başladı. Eğer rakip Ankaragücü olmasaydı G.Saray kazanabilir miydi? Lige 2 bin 311 gün sonra dönen Başkent ekibinin kadrosu "toplama takım" havasındaydı. Ankaragücü, uyumsuz, dengesiz haliyle bile G.Saray kalesinde ciddi pozisyonlar buldu. Galatasaray'ın sezonun ilk maçında dağınık bir Ankaragücü ile oynaması hem kazanmak hem de Terim'in operasyon yapabilme adına büyük şans oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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BAHRİ HAVADIR (VATAN) - Patates tarlasında 3 puanla başlamak önemliydi. Futbolun iyi olduğunu elbette söyleyemeyiz. Söylenecek tek şey, Fatih Terim’in Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi artistlere vermiş olduğu derstir. Bu cesareti açıkça söylemek gerekirse Terim’den başka kimse gösteremezdi. Onların blöflerini ve umursamazlıklarını görüp, ligin ilk maçında affetmedi. Düşünün ki Gomis’i 30 dakika ısındırıp oyuna bile almadı Fatih hoca.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SERHAT ULUEREN (VATAN ) - G.Saray kazandı kazanmasına gitsin Kone’nin kafasını öpsün. Çünkü o golü ne Eren, ne Gomis atabilirdi. Terim’in Gomis, Belhanda, Feghouli kararını alkışlıyorum. Ama Selçuk ısrarını ve Muğdat’la Yunus’a süre vermemesini doğru bulmuyorum. Açılış maçları zordur ve G.Saray deplasmanda kazanarak başladı. Ha bu futbolla ne yaparlar? Terim ve Albayrak’ın acilen form tutmaları, en önemlisi Gomis sorununu çözmeleri şart.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Samimiyetle söylüyorum ki Fatih Terim’in işi kolay değil. Taşların yerine oturması epey zaman alacak. Herşeye rağmen, iyi futbol-kötü futbol, hepsini bir kenara koyarsak, Süper Lig’de ilk maçını deplasmanda yapıyorsun, üç gol atıp üç puan alıyorsun. Bu güzel bir şey. Eminim Şampiyonlar Ligi maçları başlayıncaya kadar takım Akhisar ve Ankaragücü karşısında oynadığı futbolun üzerine en az bir yüzde 50 daha koyacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - Ankaragücü deplasmanında Galatasaray sahaya çıktığında Konya’daki Süper Kupa’nın faturasının kime kesildiği de belli oldu. Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı kesmek Galatasaray’ın oyun kalitesini bir tık aşağıya düşürse de galibiyet, Terim’in karizmasını bir kaç basamak yukarıya çıkardı. Eren Derdiyok’un, Gomis’in yerini doldurduğunu söylemek zor. Hatta kötü oynadı. Forvet şansı yardım etti, son dakika golünü attı. Yine de Gomis varken Eren bu haliyle formayı bir daha zor görür. Galatasaray vasatın altındaydı ama çok zor bir deplasmanı kazandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Sinan ve Eren çok mu kötü oynadılar hayır ancak Gomis ve Feghouli’yi kulübeye gönderecek performanslara ulaşamadılar. O yüzden çok yakında Fatih hoca mesajı almış oyuncularla tekrar başlayacaktır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ALİ ECE (FANATİK) - Süper Kupa maçındaki hayal kırıklığından sonra Fatih Terim’den rotasyon bekliyordum. Fatih hocanın Akhisar maçından sonraki yüz ifadesi, Sabri’ye kızıp yeni gözlüğünü yere fırlattığı andaki gibiydi. Ancak Galatasaray’ın asıl rotasyon daha doğrusu takviye yapması gereken yer hücum değil savunmanın ortası. Maçın ilk golünde Mokhtar topu o kadar rahat sürdü ki en son Zwolle antrenmanında karşısındaki konileri bu kadar kolay geçmiştir! Galatasaray savunması yediği golde ne alanı ne de adamı savunabildi, üstüne bir de savunmanın yarısı ofsayta çıkarken diğer yarısı ofsaytı bozdu!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SERKAN KORKMAZ (FOTOMAÇ) - Fatih Terim'in oyunun ilerleyen dakikalarında Feghouli ve Belhanda'yı oyuna alması manidardı. Tecrübeli Hoca bu değişiklikleriyle Gomis'e bir mesaj gönderdi. Belhanda ve Feghouli'ye ise 'sizle çok büyük bir sorunum yok' dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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RIDVAN DİLMEN (SABAH) - Oyunun ilk yarısında Galatasaray hücum yaptığında özellikle yüksek toplarda pozisyona girdi. Ankaragücü de savunma arkasına koşu bekliyordu ve bu şekilde de bir gol attılar. İsmail Kartal'ın istediği, Fatih Terim'in ise istemediği oldu. Çünkü hep savunma arkasına atılan toplardan gol yiyorlar, üstelik bu sefer Denayer de yok. Fatih Terim muhtemelen ikinci golden sonra Maicon'a da derinlik yap demiştir. Antrenörlerin artıları ve eksileriyle, bekledikleri ilk yarıda oldu. Bu zeminde bireysel çalım performanslarını değerlendirmek de çok kolay değil. Oyuncular da haklı olarak pas hataları yaptılar. Terim ikinci golü bulduktan sonra beşli orta saha yaptı. 4-5-1'e dönüş yaptı. Bu şekilde hem oyunu korudu hem de üçüncü golü buldu. Takımlar kaybettikleri maçlardan sonra bazı kararlar alırlar. Örneğin Fatih Terim Akhisar maçında kaybettikten sonra sürpriz şekilde bazı oyuncuları oynatmadı.Bu durum uzun vadede kırgınlıklar yaratabilir ama kısa vadede hemen cevap alma ihtimaliniz vardır. Öyle de oldu. Fatih Terim hiç kimsenin yeri garanti değil mesajı verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Lig 18 takımdan kurulu. G.Saray, şampiyon olmaya mecbur takımlardan biri. Yani 18'de 1 olmaya oynayacak. İşi bir hayli zor. A.Gücü iyi bir takım, onun şansı G.Saray'a göre daha iyi. Neden ki? Çünkü onlar, 18'de 15'in içinde kalmaya oynayacak. Yani kümede kalmaya; bir yerde işi daha kolay. İki sorunlu takım. Birisi çok paralar harcamış, harcarken çok gereksiz paralar saçmış. Diğerinde zaten para yok; neyi harcasın? Yıllarca dolandırılmış A.Gücü.. Dün akşam Fatih hoca daha sezon başı demeden, önünde bir süre var demeden, operasyona erken girdi. Yani ameliyata.. Narkoz da kullanmadı. Kafadan kelle kopardı. Bu kellelerden ikisini sonradan oyuna aldı, birini ısıttı, ısıttı, ısıttı kenarda; tencerenin dibi yandı ama almadı.