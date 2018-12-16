Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL
16 Aralık 2018 - 13:15,
Flaş sözler... 'İnanılır gibi değil, niye vurmuyorsun kardeşim!'
Galatasaray, lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Yıldız oyuncusu ise eleştirilerin odak noktasındaydı.
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Sonucunun zirve yarışını yakından ilgilendireceği mücadeleyle ilgili de spor yazarları şu yorumları yaptı...
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KANAT ATKAYA (HÜRRİYET) - Alınacak bir mağlubiyet ve 11 puana çıkacak fark tam bir kopuşa, hezimete de kapı açabilir. O kopuşun ardından yaşanacak olası zincirleme kopuşta da neler olur kestirmek güç. Dün akşam Galatasaray ne “zafer, ne hezimet” diyerek çıktı maçtan, devre arasının hikmetine sığınarak. Kazanç mıdır, kayıp mıdır siz karar verin.
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Galatasaray 8 puan gerideyken ikinci yarıda Selçuk da oyuna girmişken oyunu alamıyor. Halbuki ilk yarıda topa daha fazla sahipken bunu yapmışsanız ikinci yarı ihtiyaç varken yapabilirsiniz. Başakşehir istediği gibi oynadı. Terim belli ki devre arasını bekliyor. 8 puan kapanır diyor. Riskten kaçınması bundan.
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LEVENT TÜZEMEN (FOTOMAÇ) - Galatasaraylı oyuncular kaybettiklerinde lig yarışı konusunda ciddi yara alacaklarını biliyorlardı. Başta Feghouli olmak üzere Galatasaray takım halinde ciddi bir mücadele ortaya koydu. Porto önünde harcanan aşırı güç oyuncuların fizik performansını etkilemişti. Başakşehir gibi ayağa mükemmel pas yapan, rakip baskısından kolay çıkabilen bir takıma karşı Galatasaraylı futbolcular geniş alan vermemeye özen gösterdiler.
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OSMAN ŞENHER (MİLLİYET) - Galatasaray’ın eleştirilecek o kadar çok şeyi var ki. Takımın içine bakıyorsun, heyecanını, hırsını kaybeden, artık emeklilik zamanı gelmiş... Ne olursa olsun sarı-kırmızılı kulüp bir markadır. Fatih Terim’in bir çizgisi vardır. Şu anki kadroda bu çizgiye yaklaşamayan o kadar çok futbolcu var ki, inanın eleştirmeye bile değmez.
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BÜLENT TİMURLENK (SABAH) - Feghouli'nin tüm çabasına rağmen kazanamayan Galatasaray için puan farkının çift hanelere çıkmaması da ligin ikinci yarısı için bence büyük bir umuttur. Porto maçındaki mücadeleci futbol evet, takdire değerdi ama o maçta net fırsatları harcayan Eren ve Onyekuru dün akşam yine net pozisyonları harcayan adamlardı. Vasata inanıp vasatı övmemek lazım... Devre arası transferlerinde Galatasaray vasatları kulübeye gönderecek imzaları attırmalı.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Fatih Terim, Galatasaray’ın sezon planlamasını yaparken Belhanda ve Emre Akbaba’ya belirleyici - majör- roller biçmişti. Ne var ki iki futbolcunun ağır sakatlıkları bütün hesapları alt üst etti. Terim’in zaman zaman maç sonuçlarının yorumunu yaparken, devre arasında futbolculardan önemli bir bölümünün gönderileceğini açıklaması: temmuzda kadronun yenileneceğine dair sinyaller vermesi sahadaki oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştı. Sanki mevcut kadro ile arasındaki bağlar zayıflamış gibiydi. O nedenle Feghouli, Onyekuru, Eren, Rodrigues, sonradan yerine giren Selçuk topu kazandıklarında hücum aksiyonları oluşturamadıkları gibi, top rakipteyken hiçbir direnç ortaya koyamadılar.
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HAKAN CAN (FANATİK) - Galatasaray, Porto maçının verdiği moralle, sinirine hakim olamayıp sorumsuzca kart gören bazı futbolcuların dönüşüyle daha iyi bir takım görüntüsü verdi. Öte yandan Fatih hoca, Porto maçında 3 ön libero ile oynayarak ilk 45 dakikayı boşa harcamıştı. Bu maçta iki ön libero Ndiaye ve Fernando’nun önüne bir sanatçıyı, Feghouli’yi koyunca oyun daha iyi gözüktü.
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - G.Saray, Başakşehir'inhem artılarını hem de zaaflarını göz önüne alarak doğru bir taktik planla ilk devreyi oynadı. Geride sahip oldukları toplarda acele etmeden, hazırlık paslarına da itibar ederek hücum aksiyonları denediler. Başakşehir'in kaleci Mert'i de dahil ettiği riskli hazırlık paslarına baskı uygulayarak top çalmaya çalıştılar.
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MUSTAFA ANIKLI (MİLLİYET) - Cim-Bom -gücü nisbetinde- 90 dakikayı bitirmeye çalıştı. Sahadaki Abdullah Avcı’nın Başakşehir’iydi ama Fatih Terim’in Galatasaray’ının bu olduğunu söylemek mümkün değil... İlk yarıdaki belirli bölümleri bir kenara bırakın, orta sıralar için mücadele eden Anadolu takımından farkı olmadığını görün. Porto maçından sonra, “Böyle oynayın, yenilin” diye gaz verirsen, ligde de gaz kesmeye devam edersin. Bu takım için bir, iki, üç transfer yetmez; daha fazla yapmaya da kulübün gücü yetmez.
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SERKAN KORKMAZ (FOTOMAÇ) - Her iki takımda temkinli ve fazlasıyla birer puana razı gibiydiler. Başakşehir'in ve Galatasaray'ın iki kalecisi de skorun 1-1'e gelmesinde hatalıydı. 67'inci dakikada Bajiç ile Napoleoni'yi kenara alana Abdullah Avcı sahaya Adebayor ile Elia'yı sürererek adeta "şah!" dedi... Fakat
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HAKAN ÜNSAL (HÜRRİYET) - Galatasaray maçın genelini akıllı oynadı. Kenarda oynayan Feghouli ve Onyekuru’nun geriye yardım ettiği ama öne de hızlı çıkışlar yaptığı, orta sahanın kalabalık ve birbirine yakın oynadığı, savunmanın dikkatli olduğu ama önde az pozisyon üreten bir takım gördük. Maçı koparacak pozisyon yine Eren’in ayağına geldi ve niye vurmadı inanılır gibi değil. Niye vurmuyorsun kardeşim?
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Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
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Karşılaşmada heyecan üst düzeydeydi ve iki takım da galibiyet için her yolu denedi.
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"Aradaki puan farkını koruduk!"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 sona eren Medipol Başakşehir maçının adından açıklamalarda bulundu. "Ocak ayında yapılanmaya gideceğiz" şeklinde konuşan Albayrak'a, sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi...
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İşte büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan çarpıcı kareler...