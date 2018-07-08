Bomba patıyor! Muslera, Premier Lig'e gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri çeken Fernando Muslera'ya Premier Lig'den 2 takım talip.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Tekliflerin bu kez oldukça ciddi olduğu ve pazarlıkların gizli şekilde devam ettiği gelen haberler arasında. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması uyarınca 'sattığın kadar al' şartı getirilen sarı-kırmızılı ekip, Muslera'dan gelecek para ile transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.
Foto: AJANSLAR
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'KENDİ İSTEDİ' DENECEK
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'i de bu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor. Diğer korku ise taraftar tepkisi. Bunun için de 'Gitmeyi Muslera istedi' denecek...
Foto: AJANSLAR
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32 yaşındaki Nando daha önce verdiği birçok röportajda en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti. Muslera'nın Fransa maçında yediği hatalı golün gelen teklifleri etkilemediği de öğrenildi. Başarılı file bekçisi grup mücadelesini gol yemeden tamamlayan tek kaleci olmuştu...
Foto: AJANSLAR
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EN AZ 15-20 MİLYON EURO
Muslera'dan beklenen bonservis rakamı en az 15-20 milyon euro. Başkan Cengiz, "Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Bu Muslera!" diyerek daha azına razı olmayacaklarını belirtmişti. Muslera giderse yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretinden de kurtulunacak...
Foto: AJANSLAR
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ÖZÜR VE GURUR DUYGUSU BİRLİKTE
Nando, Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilerek elendikleri çeyrek final maçında yediği hatalı gol için özür diledi. "Benim hatam umutlarımızı bitirdi. Herkesten özür diliyorum" diyen Muslera, kupadaki genel performansına baktığı zaman hayal kırıklığından çok gurur duyduğunu dile getirdi...
Foto: AJANSLAR
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ALTERNATİFİ HAZIR: OCHOA
Galatasaray, Muslera'nın gitmesi halinde Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Guillermo Ochoa'yı transfer edecek. Standard Liege'de forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Belçika ekibi ile 1 yıl daha kontratı var. Yönetim, Ochoa'yı 3 milyon euro'ya renklerine bağlamayı hedefliyor... (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre'deki ilk kamp çalışması öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terim, transfer hakkındaki sorulara sabırlı olunması mesajını verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...