Fırat Aydınus ve Max Kruse, O Ses Türkiye'de performans sergiledi!
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse ve hakem FıratAydınus, TV'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında performans sergiledi.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse ve hakem Fırat Aydınus, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yer aldı.
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'Sway 'şarkısını yorumlayan Max Kruse için 4 jüri üyesi de döndü. Alman futbolcu, "Bu senin ilk şarkı söylemen mi?" sorusunu "Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak." diyerek yanıtladı.
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Kruse, Acun Ilıcalı'nın "Türkiye'de bir Alman futbolcusun. Buraya gelirken ne bekliyordun ve ne buldun?" ise "Çok fazla beklentim yoktu. Almanya'nın dışında yaşamak için ilk defa çıkıyorum. Elbette bazı ülkelerin Türkiye hakkında bazı bfikirleri var. Ama buraya geldiğimde çok dost canlısı ve yardımsever insanlar olduğunu gördüm. Bu yüzden burada çok rahat ve iyi hissediyorum. " şeklinde yanıt verdi.
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Türkiye'de en çok zorlandğı şeyi de açıklayan tecrübeli yıldız, "Benim en zor ayak uydurduğum şey buradaki duygu değişimi. Her şey bir haftada yüzde yüzden sıfıra düşebiliyor. Özellikle bir mağlubiyet ya da galibiyet aldığında işler baya hızlı değişiyor. En çok buna alışmakta zorluk yaşadım ama 6 ay sonra her şey daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.
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Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu belirtti ve tercihini Beyaz'dan yana kullandı.
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O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen bir diğer isim ise Fırat Aydınus oldu. Aydınus, 'Beni yak' şarkısıyla sahneye çıkmayı tercih etti.
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Performansını ardından Beyazıt Öztürk'ün "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız." sorusunu yanıtlayan Aydınus, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için." dedi.
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Daha sonra Acun Ilıcalı: "Geçen bizim maçımızda VAR'dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık iptal edildi. VAR'da hocamız vardı." şeklinde espiri yaparken Aydınus, "Acun Bey'in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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Kızının Murat Boz'u tercih etmesini istediğini vurgulayan Aydınus, tercihini Seda Sayan'dan yana kullandı.