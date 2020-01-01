Fırat Aydınus ve Max Kruse, O Ses Türkiye'de performans sergiledi!

Türkiye'de en çok zorlandğı şeyi de açıklayan tecrübeli yıldız, "Benim en zor ayak uydurduğum şey buradaki duygu değişimi. Her şey bir haftada yüzde yüzden sıfıra düşebiliyor. Özellikle bir mağlubiyet ya da galibiyet aldığında işler baya hızlı değişiyor. En çok buna alışmakta zorluk yaşadım ama 6 ay sonra her şey daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.