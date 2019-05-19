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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Emre OKTAY / Cengiz MALGIR / Ajanslar
19 Mayıs 2019 - 18:41,

Bu görüntüler televizyonda yok! İşte G.Saray'ın şampiyonluk maçı...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Başakşehir sahası Türk Telekom Stadı'nda oynana karşılaşmada 2-1 yenerek 22. lig şampiyonluğuna ulaştı.

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Türk Telekom Stadı bayram yerine döndü.

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İşte sarı kırmızılıların 22. şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın objektiflere yansıyan hikayesi...

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Karşılaşmayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Gary Rodrigues de tribünden takip etti.

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Bu arada Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Emre Akbaba da koltuk değnekleri ile stada geldi.

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Akbaba'ya sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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