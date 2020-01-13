Filenin Sultanları kazandı, gözyaşları sel oldu! Maçın ardından oyuncular...
Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Olimpiyat vizesi aldı. Maç sonunda oyuncular ve Giovanni Guidetti büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar...
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya'yı finalde 3-0 yendi ve Olimpiyat vizesi aldı. Maç sonu yaşanan sevinç gündeme adeta oturdu.
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Karşılaşma sonrasında Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları, büyük coşku yaşadı.
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Antrenör Giovanni Guidetti'nin sevinci ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.
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2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.
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FUTBOL AİLESİNDEN KUTLAMA MESAJLARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
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TFF'nin sosyal medya hesabından "Muhteşemsiniz #FileninSultanları!" başlığıyla yayımlanan tebrik mesajında, "Finalde Almanya'yı yenip 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan şampiyon Voleybol Milli Takımımız ve TVF yönetimini kutlar, ay-yıldızlılarımızın Türkiye'ye gurur veren başarılarının Tokyo'da da devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali'nde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyoruz." denildi
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Beşiktaş Kulübü de yayımladığı mesajda, "Tebrikler Filenin Sultanları. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı." ifadelerine yer verdi.
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Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "#FileninSultanları 2020 CEV Olimpiyat Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanıyor. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
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Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
"Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."