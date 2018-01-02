Fenerbahçe'den çifte bomba... İmzalar yolda!

Sarı-lacivertli ekip dev transfer operasyonu için düğmeye basıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi... Sarı lacivertliler çifte bomba patlatmanın peşinde... Gelin bu transfer operasyonunun detaylarına hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu hafta içinde hem futbolcuyla hem de İspanyol kulübüyle masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki futbolcuyla Boca Juniors da ilgileniyor. Ancak F.Bahçe'nin teklifinin daha cazip olacağı belirtildi. Arjantin medyası da Gaitan'ın ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor’un transferi için peşinde olduğu bilinen Jamaikalı sol bek Kemar Lawrence’la da sarı-lacivertli kulüp ilgileniyor. Açıklama, oyuncunun menajeri Damani Ralph’ten geldi. Yana döne sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan Fenerbahçe'nin gündemine şimdi de ABD Majör Ligi takımlarından New York Red Bulls'un yıldızı Jamaikalı Kemar Lawrence var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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25 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor. Menajer Damani Ralph, temsilciliğini yaptığı Lawrance hakkında Jamaika basınına açıklamalarda bulundu. Ralph "'Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim" sözlerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Newcastle United ve West Ham'ın da ilgilendiği Lawrence'ın, İngiltere için çalışma izni alamaması nedeniyle Premier Lig'e transferi zor. (Fotomaç)