Fenerbahçe'de 'Halı Saha' krizi! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezona gözünü çeviren ve tüm hızıyla transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir olay yaşandı... Başkan Ali Koç'un da dahil olduğu ve krize yol açan gelişme şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe tesislerindeki yeniden yapılanma çalışmaları, eski futbolcuları da etkiledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Müdürü Tamer Elçin ile emektar futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Burada bulunan 3 halı sahadan deniz tarafında bulunan halı sahanın suni çimleri Başkan Ali Koç tarafından yenilendi. Başkan Koç, buranın kimseye kiraya verilmemesini istedi. Bunun üzerine Tesis Müdürü Tamer Elçin de burada her Pazartesi ve Perşembe akşamı maç yapan futbolcularla karşı karşıya geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbolculara, “Burada futbol oynayamazsınız, malzemeleri de kullanamazsınız” diye sert çıkan Tamer Elçin’e futbolculardan da, “Bizim anlaşmamız var. Malzemeleri de biz aldık. İstediğimiz gibi kullanırız” karşılığı geldi. Elçin yönetimin talimatını hatırlatıp, bunu üstlerine ileteceğini belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gerilim büyüdü. Eski yıldızlar, “Kime şikayet edersen et” diye rest çekti. Yaşanan gelişmeler bir şekilde Başkan Ali Koç’un da kulağına gitti. Koç da Comollli ile birlikte arabaya atladığı gibi soluğu tesislerde aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arabadan sinirli bir şekilde inen Başkan Koç’un yanında bulunan yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay, “Başkanım bu futbol oynayanlar, bizim eski oyuncularımız” diye uyardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sözler üzerine yumuşayan Koç, “Öyle mi ben sizi tanıyamadım” dedi. Futbolculardan, “Ama biz sizi tanıyoruz!” diye imalı bir cevap geldi. Başkan Koç’un, “Çimleri beğendiniz mi?” sorusu olayı sohbet ortamına taşıdı. Başkan bu tesislerin eski futbolcular dışında kimseye kiraya verilmemesi talimatı verip, tesislerden ayrıldı. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...