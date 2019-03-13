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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
13 Mart 2019 - 14:19,

Fenerbahçe taraftarı için kritik karar! Bu hafta...

Fenerbahçe taraftarı bu haftaki maçlar öncesi seçim yapmak zorunda...

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak maça çevrildi.

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Sarı lacivertli taraftarları bekleyen zor bir karar var...

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Fenerbahçe, cuma akşamı Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek.

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Karşılaşma 20:30'da başlayacak.

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Bir başka kritik maç ise Ülker Arena'da oynanacak.

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Euroleague'de yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertliler, Barcelona ile zor bir mücadeleye çıkacak.

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Ataşehir'deki bu maçın başlama saati ise 20:45...

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Fenerbahçeli taraftarlar iki zorlu maç için bir seçim yapmak zorunda...

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Geçmiş dönemlerde futbol ve basketbol maçları aynı güne denk geldiğinde ana tercih basketbol olmuştu.

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Cuma günkü tercih bu açıdan merak konusu oldu. Öyle ki sarı lacivertli takım, Kadıköy'deki son dönem maçlarını 30 bin seyircinin altına oynamadı.

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Ülker Arena'da da bu tip maçlarda salonun hınca hınç dolu olduğu biliniyor.

12/12

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