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Fatih Terim'i heyecanlandıran transfer

Galatasaray, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan Dursun Özbek'ten geldi.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan Dursun Özbek'ten geldi.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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ÖZBEK TALİMAT VERDİ

Mayıs ayı sonunda Sportif AŞ'nin kara geçmesi için gelirleri artırmak isteyen ve şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamak istemeyen Özbek'in, Daley Blind'in durumunun araştırılmasını istediği öğrenildi.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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TERİM DE HEYECANLANDI

Bu durum Teknik Direktör Fatih Terim'i de heyecanlandırırken Hollandalı sol bekin, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması avantaj olarak görülüyor.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu sezon İngiltere'de sadece 5 maçta forma şansı bulabilen ve bu durumdan memnun olmayan 27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın menajeri ve İngiliz kulübü nezdinde girişimlere başladığı belirtiliyor.

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