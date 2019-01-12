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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto-Haber: Süleyman ARAT
12 Ocak 2019 - 18:08,

Fatih Terim'i çılgına döndüren olay

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Almanya'nın Leipzig takımı ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında adeta küplere bindi.

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İşte detaylar...

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Red Bull Arena'da oynanan hazırlık maçında gurbetçi taraftarlar her zaman olduğu gibi sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, Leipzig formasıyla eski takımına karşı mücadele verdi.

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Maç öncesinde neşeli olan ve taraftarları selamlayan deneyimli teknik adam mücadele esnasında epey gergindi.

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Yapılan basit hatalar ve top kayıpları sonrasında Fatih Terim üzerindeki battaniyeyi yere vuracak kadar öfkelendi.

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Terim'in bu tepkileri sık sık tekrarlandı. İlk 45 dakikada istenilen performansı ortaya koyamayan takımına sinirlenen Terim, soyunma odasında oyunculara ciddi uyarılarda bulundu.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Burma ikinci yarıda ciddi bir sakatlık geçirerek maça davam edemedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisinin sakatlığına çok üzüldü ve onunla yakından ilgilendi.

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Terim ikinci yarıda Fernando Muslera'nın yanında oturarak onunla sık sık fikir alışverişinde bulundu. Muslera zaman zaman ayağa kalkarak arkadaşlarına taktik verdi.

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