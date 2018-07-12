Fatih Terim'den transfer açıklaması! O yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Instagram TV'de spor müdürlerinin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yerry Mina ile ilgili açıklamalarda bulunan Terim, ''Açıkca söylemek gerekirse Yerry Mina ile ilgilendiğimiz doğrudur. Kulübünde oynamıyordu. Dünya Kupası'nda da ilk maçta oynamadı. Stoperler hata yapınca değiştirdiler'' diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Terim'in diğer açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Her sene yeni bir takım kurmaktansa uzun vadeli takım kurmak önemli. Çekirdek bir takım hazırlamalıyız. Çekirdek takımı gençlerle takviye ederek uzun vadeli başarılar elde etmeliyiz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray markasına değer katacak bir akademi kurmak için çaba harcıyoruz. Bu akademiye iyi oyuncular bulmak için çalışıyoruz. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmaya çalışıyoruz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben ve ekibim 300'e yakın yerli-yabancı oyuncuyu her gün takip ediyoruz. Şöyle bir strateji planlıyoruz: Yarışmacı takımımız yarışırken, diğer yandan da herhangi bir oyuncuya bir şey olduğu an daha iyisini hazırlamalıyız.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gençlerden olabilir, başka takımlardan yetenekli oyuncuları takıma katarak olabilir. Her ikisini de yapmak durumundayız. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sarı-kırmızılılarda Ndiaye ve Trezeguet konusunda somut adımlar atılması bekleniyor. Galatasaray Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Cimbom'un kamp yaptığı İsviçre'den son gelişmeleri paylaştı... İzlemek için videoya tıklayınız...