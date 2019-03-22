Fatih Terim yönetime isim verdi! İki yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezondaki kalan maçların yanı sıra önümüzdeki yılın da planlamasını yapıyor.
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Deneyimli teknik adam bilhassa hücum hattını güçlendirmek için katkı vereceğine inandığı isimleri yönetime bildirdi.
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Şampiyonluk yarışında Başakşehir'e adım adım yaklaşan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezon gidecek oyuncuların yeri doldurulacak.
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Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitecek olmasının yanı sıra Sinan Gümüş'ün durumu da belirsiz.
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Fatih Terim, sol kanat transferi için iki yıldızın adını yönetime bildirdi. Geçtiğimiz yaz forvet bölgesine takviye yapmayan, devre arasında da son güne bırakan Cimbom bu kez işi sıkı tutuyor. Teknik heyet, Fifansal Fair Play nedeniyle hem bonservissiz hem de tanıdık isimleri hedefliyor.
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İLK ADAY BABEL
Fulham'a sezon sonuna kadar kiralanan Ryan Babel'in Beşiktaş ile kontratı sona eriyor.Böylece Hollandalı yıldız boşa çıkıyor. 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
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FULHAM DÜŞÜNCE GİDECEK
Premier Lig'de 17 puanla 19. sırada bulunan Fulham'ın ligde kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Hollandalı yıldızın da kümete düştüğü takdirde takımda kalmayacağı belirtiliyor.
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PARADA SORUN YAŞADI
Ajax altyapısında bailadığı kariyerinde Liverpool ile zirveye çıkan Babel, daha sonra sırasıyla Hoffenheim, Ajax, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo ve Beşiktaş'a gitti. Siyah-beyazlılarda 1 şampiyonluk yaşayan ve Devler Ligi'nde müthiş işler çıkaran Hollandalı, parada sıkıntı yaşayınca ayrıldı.
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DİĞER ADAY BRUMA
Diğer aday ise Galatasaray'a kendisini getiren Fatih Terim'in baba olarak gören Armindo Bruma. 24 yaşındaki Portekizli yıldızın Leipzig ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
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Alman ekibinde bu sezon 25 maçta forma giymesine rağmen sadece 3 gol atıp 3 asist yapması ve bekleneni verememesi, Bruma'nun 1 yıllığına kiralanma ihtimalini doğuruyor.
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FORMASINI KAPTIRDI
Terim'in prensi Bruma, Leipzig'de aralık ayından sınra düzenli olarak giydiği formasını kaptırdı. Ocak ayında ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2 maçı kaçıran Portekizli, daha sonra 7 maçın 3'ün de forma buldu, sadece 49 dakika süre aldı.
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GALATASARAY 12, ALMANLAR 15 MİLYON EURO VERDİ
Cimbom'a Sporting Lizbon'dan 12 milyon Euro'ya gelen Bruma, 85 maçta 15 gol ve 21 asistle oynadı. Özellikle Sneijder ile iy ibir ikili olan Bruma, 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı. Almanlar'da 65 karşılaşmaya çıkan Bruma, 10 gol, 5 asist yapınca beklentilerden uzak kaldı ve gözden düştü.
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İki ismin hem bonservissiz hem de tanıdık olması kriterlere uyuyor.
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Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Liverpool deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenerken, Babel takımının maçtaki tek golünü atmıştı...