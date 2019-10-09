Fatih Terim yönetimden o ismi istedi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin nedeni belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yönetimden ocak ayı transfer döneminde mutlaka kanat transferi istediği öğrenilirken, sarı-kırmızılı yetkililere isim verdiği belirtildi. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler...
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Süper Lig'in 7. haftasında sona gelinmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar halen bekleneni verebilmiş değil.
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Birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray'da, özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Falcao şu ana dek beklentilerin çok altında kaldı.
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Öte yandan kanat organizasyonlarında da başarısız bir grafik çizen Cimbom'da Terim devre arasında hızlı kanat oyuncularının alınmasına yönelik talimat vermişti.
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Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da operasyon kapıda...
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Gençlerbirliği beraberliği sonrasında 'Ocak ayını' işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.
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Terim'in Porto B Takımında oynayan Joao Mario'yu takımında görmek istediği bildirildi.
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Tecrübeli teknik adamın, yarın Hollanda ile Portekiz U20 milli takımları arasında oynanacak maçta genç futbolcuyu izlettireceği gelen haberler arasında...
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2000 doğumlu kanat oyuncusunun, 'Bruma gibi patlama yapma potansiyeli' olduğu ifade ediliyor.
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JOAO MARIO KİMDİR?
2000 doğumlu olan Joao Mario Porto B takımında forma giyiyor. İki ayağını da kullanabilen Mario 1,76 boyunda.
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Sağ kanat mevkinde oynayan genç yıldızın Porto B takımıyla 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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KADRO DEĞİŞECEK
Geçen sezon Fatih Terim, "Ocak ayını bekleyin" demiş ve takımda önemli değişikliklere imza atmıştı. Galatasaray; o tarihte Ozan ve Rodrigues'i satıp, Maicon'u kiralayarak kasaya 21.7 milyon euro koydu.
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Tarık Çamdal ve Serdar Aziz'i gönderdi. G.Birliği maçından sonra bir kez daha "Ocak ayını bekleyin" diyen Terim'in 2020'nin ilk günlerinde yine ciddi bir operasyonla herkesi şaşırtacağı tahmin ediliyor.