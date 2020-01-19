Fatih Terim'den maç sonu transfer itirafı: 'Anlaştık ama...'
Galatasaray Teknik Direktörü FatihTerim, Denizlispor maçı sonrası transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Terim ayrıca transfer istediği bölgeyi de açıkladı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u mağlup ettikleri maçın ardından transfer operasyonu hakkında açıklamalar yaptı.
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Fatih Terim, transferinin şart olduğu bölgeyi açıkladı. İşte Fatih Terim'in sözleri;
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'EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Sorumluluğun da, kabahatin de kendimde olduğunu hep söyledim. Yönetim de, ben de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yokluklar içerisinde varlığımızı belli etmeye çalışıyoruz.
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'KALMASINI İSTİYORDUM'
Verdiğimiz listenin bire bir alınmasını beklemek zaten zor olur, cezamız var. Ufak tefek oldu, ben de, yönetim de açıkladık. Ozan'ın sezon sonuna kadar kalmasını istiyordum, onlar vermek istediler. Bunlar doğaldır.
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'LİSTEM BÖYLEYDİ DEMEM'
Alınanlar içinde bir sıkıntı varsa, muhattabı benimdir. Bunu dedim de, alınmadı da, listem böyleydi de, falan diye hiçbir zaman bir şey söylemedim. Böyle bir şey olsa dahi kimseyle paylaşmam. Ne önden, ne arkadan paylaşmam.
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'YOK BÖYLE BİR DÜNYA'
Bazen bazısı tutmaz, değiştirmemiz icap eder. Bazen istediğinizi alamıyorsunuz, ya rakamınız yetmiyor, ya adam gelmek istemiyor, aldıklarınızın da en iyi olmasını istiyorsunuz. Hem en iyisi, hem en ucuzu, yok böyle bir dünya
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'STOPER ALABİLİRDİK'
Stoper alabilirdik, kendisi vazgeçti, alamadık, ona uğraşıyoruz.
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BOŞALTMAMIZ LAZIM
Yine genç oyuncular, yine tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız. Bir yandan da boşaltmamız lazım.
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KONTROL BİZDEYDİ
Maçı da değerlendiren Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var ve bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oyun noktasında olduğumuzu gördüm ancak gereksiz bir anda gol yedik, bizi sıkıntıya soktu. Oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, kontrol bizdeydi, ilk yarıda hiç pozisyon vermedik. 20'ye yakın şutumuz var, çok atağımız var ve sonuçlandırmayı daha iyi yapmak zorundayız.
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YİNE YAPARIZ, BAŞARIRIZ
Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. Sivasspor başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Anadolı takımlarının itirazının, direnci bugünü özetliyor, tebrik etmek lazım. Zevkli bir lig olacak gibi gözüküyor ve Galatasaray her zaman kovalayacaktır. Biz maalesef sezonun ikinci yarılarına 7-8 puan önde giremiyor, sonradan açılıyor ama bu yeterli değil, inşallah yine yaparız, yine başarırız ama daha fazla çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.