Fatih Terim'den maç sonu transfer itirafı: 'Anlaştık ama...'

KONTROL BİZDEYDİ Maçı da değerlendiren Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var ve bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oyun noktasında olduğumuzu gördüm ancak gereksiz bir anda gol yedik, bizi sıkıntıya soktu. Oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, kontrol bizdeydi, ilk yarıda hiç pozisyon vermedik. 20'ye yakın şutumuz var, çok atağımız var ve sonuçlandırmayı daha iyi yapmak zorundayız.