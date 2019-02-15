Fatih Terim çok sinirlendi! Hasan Şaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın yaptığı hareket teknik direktör Fatih Terim'i öfkelendirdi!
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İşte detaylar...
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Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleyi izlemek için stada toplam 42 bin 722 biletli seyirci geldi. Müsabakayı az sayıda Portekizli taraftarlar da deplasman tribününde takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi.
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Luyindama göz doldurdu
Galatasaray’ın Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benfica’ya attı. Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Christian Luyindama, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Benfica mücadelesinde kariyerinde ilki yaşadı. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Luyindama, takımı 1-0 gerideyken eşitliği yakaladı. Kongolu futbolcu bu golle ilk kez Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Galatasaray kariyerindeki ikinci golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise Hatayspor karşısında kaydetmişti.
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Fernando rövanşta yok
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Benfica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. Fernando, Portekiz’deki rövanş karşılaşmasında sahada yerini alamayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Benfica ile evinde karşılaşan Galatasaray’a Fernando'dan kötü haber geldi. Maçtan önce sarı kart sınırında bulunana sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, müsabakanın 40. dakikasında topa vurmasından dolayı hakem Jesus Gil Manzano tarafından sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu bu sarı kartla Portekiz’de oynanacak rövanşta takımını yalnız bırakacak.
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, ikinci yarıda Benfica kulübesiyle tartışma yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübedeki kişiler tarafından zor zaptedilen Şaş, epey öfkenlendi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hasan Şaş'ın bu çıkışına çok sinirlendi ve onun yerine geçmesini istedi. Terim'in öfkesi objektiflere böyle yansıdı.