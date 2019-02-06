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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Şubat 2019 - 13:46,

Fatih Terim babasının vefat ettiği hastaneye geldi

Fatih Terim, babası Talat Terim'in sabaha karşı hayatını kaybettiği Adana'daki hastaneye geldi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden babası Talat Terim'in Adana'da tedavi gördüğü hastaneye geldi...

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'la birlilket hastaneye gelen Terim, Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştü.

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Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.

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Terim’in babası Talat Terim, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmıştı. 94 yaşındaki Talat Terim, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti...

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Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.

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Cenaze yarın öğle

Fatih Terim’in babası merhum Talat Terim’in cenazesi, yarın Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

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Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ile birlikte hastaneye gitti.

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