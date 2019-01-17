F.Bahçe'ye mesaj: Kim istemez ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği röportajda F.Bahçe'den teklif aldığını açıklamayan Alberth Elis, yine önemli sözler sarfetti.
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ESPN'e konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncu, "Şu anda Houston'dayım ve takımla birlikte çalışıyorum. Eğer yeni bir gelişme olursa bunu birkaç gün içinde öğreneceksiniz. Bekleme halindeyim ve hazırım" dedi.
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'HER ŞEY OLABİLİR'
Houston forması giyen Honduraslı, "Kalmam gerekiyorsa kalırım, gitmem gerekiyorsa değerlendiririm. Profesyonel davranmak zorundayım. Avrupa'dan iyi bir teklif geliyorsa kim gitmek istemez ki! Kulüpler görüşmelerini sürdürüyor. Menajerim süreci yürütüyor ve ben bekliyorum. Son güne kadar her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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10 NUMARA İDDİA
Öte yandan, transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe için Romanya'dan da flaş bir iddia ortaya atıldı. Craiova forması giyen Mitrita için F.Bahçe ile Torino'nun yarışa girdiği ileri sürüldü. Rumen ekibinde 10 numara pozisyonunda forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği de belirtildi. Bu arada Mitrita, Craiova ile Romanya Ligi'nde forma giydiği 18 maçta 13 gol attı.
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OKAZAKI'Yİ UNUTUN!
Fenerbahçe'nin, Japon golcü için kapısını çaldığı Leicester City'den de sarı lacivertli ekibe yanıt geldi. Sarı-lacivertliler, sezon başında kiraladığı Islam Slimani'yi gönderip, Shinji Okazaki'yi istediği İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı. Ada temsilcisi, 32 yaşındaki Japon golcüyü kadrosunda tutmak istediğini belirtip, "Slimani'nin bonservisini almak isterseniz görüşmelere başlayabiliriz" dediği öğrenildi.
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BİR DE İYİ HABER
Fenerbahçe'ye Adrien Silva ise konusunda iyi haber geldi... TVİ24'e açıklama yapan Portekizli yorumcu Rui Pedro Braz, Silva'nın Sporting Lizbon'un gündeminden çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Leicester City'ye teklif yapmıştı. Sporting'in aradan çekilmesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirmiş oldu. Damien Comolli'nin oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal isterse, Silva transferinin resmileştirilmesi için düğmeye basılacağı ifade edildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor. Premier Lig'de bu sezon sadece 2 maçta şans bulan Adrien Silva, EFL Cup'ta ise 3 maçta oynadı ve 1 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli ismin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.
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"Ersun hoca planlarımızda yoktu ama..."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda başarısız olduklarını belirterek, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz" dedi.