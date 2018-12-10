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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Marca / Fotoğraflar: Depo Photos
10 Aralık 2018 - 09:30,

F.Bahçe'ye hayır dedi, bakın nereye gidiyor!

Akhisarspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. Alman çalıştırıcı Joachim Löw'e de bir teklif yapıldığı söylendi ama Löw, yeni rotası için ipucu verdi.

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Akhisarspor yenilgisi sonrası düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı ama Joachim Löw'e de teklif götürüldüğü iddia edildi.

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Almanya Milli Takımı ile olan serüveninin sona yaklaştığını söyleyen Joachim Löw ise Marca'nın haberine göre bir İspanyol devine yeşil ışık yaktı!

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2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Joachim Löw, hem 2018 Rusya'da hem de sonrasındaki Uluslar Ligi maçlarında beklentilerin altında kalmıştı.

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"Sanıyorum, buradaki misyonumun büyük bir bölümünü bitirdim. Artık, bundan sonra ne yapmam gerektiğine karar vermeliyim." diyen Alman çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

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"Milli takım öncesi kulüp takımı çalıştırıyordum. Yeniden bir kulüp takımının başına geçeceğim."

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"Almanya'da devam etmeyi düşünmüyorum. Yurt dışına açılacağım. Real Madrid? Neden olmasın, her koçun ilgisini çekebilecek bir kulüp." diyerek İspanyol devine yeşil ışık yaktı.

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