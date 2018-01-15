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F.Bahçe'nin gözdesi bakın kiminle birlikte
Futbol
F.Bahçe'nin gözdesi bakın kiminle birlikte
Paris Saint-Germain forması giyen Hatem
Ben Arfa
, gönlünü Fransa güzeli
Iris Mittenaere
'ye kaptırdı. Ben Arfa'nın adı hemen her transfer döneminde
Fenerbahçe
ile anılıyor.
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Fransa'da PSG forması giyen Hatem Ben Arfa ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere ilişki yaşamaya başladı.
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Fransız basını başta olmak üzere İngiliz ve İspanyol basını bu aşk iddiasını manşetlerine taşıyarak haberi duyurdu.
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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24 yaşında olan Iris Mittenaere, 2016'da Fransa güzeli seçilmişti.
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Mittenaere daha sonra yapılan Kainat Güzellik yarışmasını da kazanarak dikkat çekti.
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Lille doğumlu Iris, 30 yaşındaki Ben Arfa ile Paris'te bir gece kulübünde bir araya geldi. İkilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği ifade edildi. (CNN Türk)
Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Spor Arena Haber
15.01.2018 - 20:26
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 20:26
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Iris Mittenaere
Ben Arfa
Futbol
Fenerbahçe
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