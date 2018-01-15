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Futbol

F.Bahçe'nin gözdesi bakın kiminle birlikte

Paris Saint-Germain forması giyen Hatem Ben Arfa, gönlünü Fransa güzeli Iris Mittenaere'ye kaptırdı. Ben Arfa'nın adı hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyor.

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Fransa'da PSG forması giyen Hatem Ben Arfa ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere ilişki yaşamaya başladı.

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Fransız basını başta olmak üzere İngiliz ve İspanyol basını bu aşk iddiasını manşetlerine taşıyarak haberi duyurdu.

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24 yaşında olan Iris Mittenaere, 2016'da Fransa güzeli seçilmişti.

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Mittenaere daha sonra yapılan Kainat Güzellik yarışmasını da kazanarak dikkat çekti.

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Lille doğumlu Iris, 30 yaşındaki Ben Arfa ile Paris'te bir gece kulübünde bir araya geldi. İkilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği ifade edildi. (CNN Türk)

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Iris MittenaereBen ArfaFutbolFenerbahçe

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