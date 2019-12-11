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GeriFutbol Eski Beşiktaşlı Marcelo'ya çirkin saldırı! Lyonlu futbolcular tribüne koştu
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Futbol
Spor Arena
11 Aralık 2019 - 08:55,

Eski Beşiktaşlı Marcelo'ya çirkin saldırı! Lyonlu futbolcular tribüne koştu

Şampiyonlar Ligi'nde oynana Lyon-Leipzig maçı sonrası eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'e çok çirkin bir saldırı yapıldı.

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Dün gece oynanan ve 2-2 sona eren Lyon - Leipzig maçı çirkin görüntülere sahne oldu.

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2-2 sona eren maçın ardından eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'e çirkin bir saldırı düzenlendi.

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Beşiktaş'tan Fransız ekibine transfer olan Marcelo'ya yapılan saldırı sonrası Denayer ve Depay başta olmak üzere büyük tepki gösterdi.

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Lyonlu futbolcuların tamamı kendi taraftarına doğru yöneldi.

5EŞEK PANKARTIYLA SAHAYA DALDI

'EŞEK' PANKARTIYLA SAHAYA DALDI

Lyon taraftarıyla problemler yaşayan Marcelo için sahaya atlayan bir taraftar eşek fotoğrafının üzerine 'Bu kulübü terk et' yazılı bir pankart açtı.

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Sahaya atlayan taraftara pankartı ilk gören isim olan Depay büyük bir reaksiyon verdi ve pankartı indirdi.

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Denayer de tıpkı Depay gibi büyük bir hışımla tribünlere doğru koştu.

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Güvenlik görevlileri olayı kontrol altına almakta bir hayli güçlük çekti.

9DEPAY: NE DENİR BİLEMİYORUM

DEPAY: NE DENİR BİLEMİYORUM

Hollandalı futbolcu Depay, yaşananlara büyük tepki verdi, Yıldız futbolcu, "Futbolcu taraftarı arkasında olmadan nasıl iyi oynayabilir. Bizden ne bekleyebilirsiniz. İyi sonuç sonrası kutlama yapmak yerine bu davranış? Mantıklı değil." dedi.

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Lyon Başkanı de Depay'ın sözlerine destek verirken Marcelo karşıtı pankartı açan taraftarın videosu elimizde. Gidip onunla ve taraftar grupları ile görüşeceğim." dedi.

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Pankarta sinirlenen Marcelo da tribüne tepki gösterirken Beşiktaşlı taraftarlar Marcelo için 'Come To Beşiktaş' yorumları yağdırdı.

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DEPAY'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

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