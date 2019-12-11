Eski Beşiktaşlı Marcelo'ya çirkin saldırı! Lyonlu futbolcular tribüne koştu

DEPAY: NE DENİR BİLEMİYORUM Hollandalı futbolcu Depay, yaşananlara büyük tepki verdi, Yıldız futbolcu, "Futbolcu taraftarı arkasında olmadan nasıl iyi oynayabilir. Bizden ne bekleyebilirsiniz. İyi sonuç sonrası kutlama yapmak yerine bu davranış? Mantıklı değil." dedi.