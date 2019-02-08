Eren geldi, onlar gelmedi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye futbol dünyasının birçok önemli ismi katıldı. Ancak dikkat çeken bir detay daha vardı...
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Spor ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze törenine Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok da katıldı...
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Ancak Terim'in kader birliği yaptığı o isimler cenazeye katılmadı.
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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kalabalık nedeniyle trafiği kilitlendiği törene Galatasaray, tam takım geldi.
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Yeni transferler de kısa süre geçmesine rağmen hocalarını yalnız bırakmayarak Adana'ya geldi.
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Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da takımla beraber cenazeye geldi.
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Tercüman Mert Çetin yabancı futbolculara yardımcı oldu.
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Ümit Özat’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor da, tam kadro halinde cenaze törenine gelerek Fatih Terim’e destek verdi.
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Futbol dünyasının önemli isimleri cenaze için Adana'ya akın ederken, Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası'nda Fatih Terim'in adeta kader ortakları olan isimlerin katılmaması dikkat çekti.
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Ayrıca Fatih Terim’in Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde sorun yaşadığı Arda Turan ve Burak Yılmaz, başsağlığı mesajı yayınlamadı ve cenazeye katılmadı.
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Futbolcuların, sosyal medya hesaplarından da başsağlığı mesajı yayınlamaması dikkat çekti.
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Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Mehmet Topal'ın gibi isimler Terim'le sorunlar yaşamıştı.
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Bunun dışında EURO 2016'da Fatih Terim'in teknik kadroya dahil ettiği Tümer Metin, Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci de cenazeye katılmadılar.
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Gözler ayrıca, Terim ile ilişkileri iyi olan Tugay Kerimoğlu, Vedat İncefe, Emre Aşık ve Emre Belözoğlu gibi isimleri aradı.
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Kısa bir süre önce Fatih hoca tarafından kadro dışı bırakılan ve kontratı fesh edildikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz de, “Hocam başınız sağolsun” mesajını paylaştı.
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Futbol yaşamını ülkesi Brezilya’da sürdüren Felipe Melo, “Başın sağolsun hocam” yazarak, Terim’e taziye dileklerini iletti.
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Fatih Terim’i acılı gününde eski oyuncuları da yalnız bırakmadı. Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından, Terim’e sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Kalbim seninle baba” diye yazdı.
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Galatasaray Futbol Takımı tam kadro Adana'ya gelmişti... İşte o görüntüler...