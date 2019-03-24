Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Emre Belözoğlu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u deplasmanda 2-0’lık skorla devirdikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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İşte Emre'nin açıklamaları...
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‘Elimden geldiği sürece...’
38 yaşında Milli Takım forması giymesi sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen Emre, “Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum. Burası kulüplerin üzerinde bir yer. Ben elimden geldiğim sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum, çalışacağım da... Kadere inanan bir insanım. Herhangi bir plan yapıp buraya gelmedim. Çalışırsanız, inanırsanız şans bir gün karşınıza geliyor” sözlerini sarf etti.
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‘Bazı şeyleri geç öğrendim’
Tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerinin devamında, “Bazı şeyleri geç öğrendim. Zaman geçtikçe ve insanın elinden bazı şeyler gidince hataları daha iyi görebiliyorsun. Şu an onu yaşıyorum. Zamanın ve çalışmanın kıymeti harbiyesini bazı şeyleri kaybedince anlıyorsun” itirafında bulundu.
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‘Gençlere doğru örnek olmalı’
Genç futbolculara yardımcı olduklarını belirten Emre, “Çocuklara her zaman doğru örnek olmak önemli. Bizim de geçmişte hatalarımız oldu. Onlardan ben ders çıkarırken, onların da aynı hataları yapması istemiyorum. O yüzden maçlarda, antrenmanlarda ve kampta devamlı gençlerle konuşuyoruz. Burası Milli Takım. Buradayken bunun üzerine yoğunlaşmalarını istiyorum. Sağolsun gençler de bizi dinliyorlar. Bize değer verdiklerini hissettiriyorlar” diye konuştu.
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‘Çok iyi bir jenerasyon var’
Ekip olarak iyi oyunculardan kurulu olduklarını söyleyen Belözoğlu, “Çok iyi bir jenerasyon var. Alttan da gelenler var. Çok iyi harmanlarsak çok faydasını görürüz. Hoca da zaten gençleri çok iyi tanıyor. Şenol hoca, bu tarz turnuvalara nasıl katılınacağını ve nerden geçileceğini çok iyi biliyor” dedi.
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'Burak Türkiye'nin en iyisi'
Arnavutluk maçında herkesin görevini yaptığını vurgulayan Emre, “Şu an Burak Yılmaz, Türkiye’nin en iyi golcüsü. Burak’ın golle başlaması kendisi ve takım adına çok önemli. Burak bitirici bir oyuncu. Onun gibi oyunculara çok ihtiyacımız var. Cenk de tabiki çok iyi. Ama Arnavutluk maçında oyuncu ayırt etmeksizin herkes çok iyi oynadı” yorumunu yaptı.