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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
02 Kasım 2018 - 10:14,

Emre Belözoğlu operasyonu! Herkes onu bekliyor...

Adı bugünlerde Fenerbahçe'ye farklı bir pozisyonda geri dönüşüyle bir anda gündem olan Emre Belözoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı...

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Medipol Başakşehir kaptanıyla ilgili kritik Beşiktaş maçı öncesi büyük bir sürpriz gelişme oldu... Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maçın sonucu merakla bekleniyor...

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Başakşehir, kendi evinde güçlü rakibini devirip zirvdeki yerini sağlama almayı hedefliyor. Turuncu- Lacivertliler, yarınki kritik 90 dakika öncesi de gizliden gizliye bir operasyon yürütüyor! Başrolde de Emre Belözoğlu var.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Emre Belözoğlu'nu en azından ikinci yarıda sürmeye hazırlanıyor.

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Normal şartlarda bu karşılaşmaya da yetişmesi beklenmeyen Emre'nin aslında iyileştiği ve 2 gündür idmanlara çıktığı öğrenildi. Ancak Başakşehir kulübü, bu gelişmeleri duyurmadı.

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Tedavisi olumlu şekilde ilerleyen ve ağrılarını büyük ölçüde atlatan kaptan, Beşiktaş maçında kadrodaki yerini alabilir.

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Başakşehir'in oyun planında çok önemli bir yeri olan Emre Belözoğlu'nun kritik 90 dakikada oynaması halinde, Abdullah Avcı'nın eli güçlenecek. Küçük bir hatırlatma; Adebayor'un da sakatlığı geçti ve o da bu maçla dönüyor. (Fanatik)

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