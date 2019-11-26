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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
26 Kasım 2019 - 10:28,

Emmanuel Adebayor ofsaytta yakalandı

Kayserispor'un Togolu yıldızı Emmnauel Adebayor fena yakalandı.

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Bu sezon başında Başakşehir'den bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer 35 yaşındaki golcü İstanbul gecelerinde yakalandı.

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Kayserispor'un sahasında Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Adebayor soluğu İstanbul'da aldı.

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Tecrübeli futbolcu gittiği mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

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Çıkışta gazetecileri gören Adebayor, içeride birlikte eğlendiği kadın arkadaşlarını bir araca bindirdi.

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Uyanık futbolcu, taksiyle kadınların olduğu aracı takip etti. Ekip, Maslak'taki bir sitede buluştu.

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Adebayor bu sezon Kayserispor formasıyla 7 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Adebayor, geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de Manchester City forması da giymişti. Yıldız oyuncunun City günlerini izlemek için videoya tıklayınız...

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