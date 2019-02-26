Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 21 Ocak’ta Birleşik Krallık’a giderken Manş Denizi’ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson’un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.
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Sala’yı 21 Ocak’ta Fransa’nın Nantes kentinden Birleşik Krallık’ta yer alan Galler’in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi’ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.
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“LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL”Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi incelemesini tamamladı.
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Buna göre düşüşten 15 dakika önce Ibbotson’ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ortaya çıktı.
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Bununla birlikte kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400’e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.
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Araştırmalar Ibbotson’ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala’nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu.
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Ibbotson’ın cesedi ise henüz bulunamadı
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Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni geçen hafta yapılmış ve kuzeni şok eden bir iddia ortaya atmıştı.
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Cenaze töreni sonrası Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
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Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, olayın bir kaza olmadığını ifade ederek, "Bu bir kaza değil, Emiliano öldürülmüş olabilir. Ailesi de aynı şekilde hissediyor. Tutarsızlıklar var." dedi.
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Kuzen ayrıca, imzalanan sözleşme sonrası Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan kişilerin de araştırılmasını talep etti.
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Gatti , "İşin içinde para olduğu zaman başkalarının hayatını umursamayan insanlar var" ifadelerini kullandı.
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Fransız Nantes takımından İngiliz Cardiff City takımına 15 milyon sterline transfer olan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu küçük uçak kaza yapmış ve oyuncunun akıbetinden uzun süre haber alınamamıştı. Yapılan özel araştırma sonucunda Manş Denizi dibinde bulunan enkazdan çıkarılan cesedin inceleme sonucunda Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.
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Nantes Kulübü, geçtiğimiz günlerde Sala'nın en güzel anlarından oluşan bir video paylaşmıştı. Sala, Fransız ekibiyle 53 gole imza atmıştı...