Dünyanın konuştuğu kadın ve Hagi... Yine tarih yazdılar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dünyanın konuştuğu kadın ve Hagi... Yine tarih yazdılar!
Wimbledon finalinde, Serena Williams gibi önemli bir isim karşısında tarihi bir zafer kazanan Simona Halep ile ilgili önemli bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Wimbledon'da birincilik kazanan ilk Rumen tenisçi olarak tarihe geçen Halep'in başarısının arkasında ise Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin payı çok büyük! İşte detaylar...
2
15 BİN KİŞİ İZLEDİ
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi.
3
İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran 27 yaşındaki Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. İlk basit hatasını 7. oyunda yapan, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir oran yakalayan Rumen tenisçi, agresif oyununu sürdürdü ve 26 dakika süren ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı. İkinci setin ilk dört oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. Beşinci oyunda bir kez puan vererek Williams'ın servisini bir kez daha kıran Simona Halep, 3-2 öne geçti. Etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.
4
İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU
Turnuvada finale yükselen ilk Rumen kadın sporcu olan Halep, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. Tek kadınlarda daha önce dört final maçına çıkan eski dünya 1 numarası Halep, geçen yıl Fransa Açık'ta kupayı kaldırmıştı. Halep, aktif kadın tenisçiler arasında Serena Williams, Maria Sharapova ve Garbine Muguruza'nın ardından Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dördüncü isim oldu.
5
KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak şampiyon olan Halep, maçın istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Karşılaşmada 25 basit hata yapan Serena Williams, dört kez servisini kırdırdı. Maç boyunca sadece 3 basit hata yapan Halep ise rakibine ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 82'ye 59 üstünlük kurdu. ABD'li tenisçi 17 kez doğrudan sayı getiren vuruş yaparken, Halep 13'te kaldı.
6
HALEP'İN MANEVİ BABASI
Özellikle Galatasaray'daki performansıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran Gheorghe Hagi, tenise de damga vurdu. Rumen efsanenin, son dönemin en flaş ismi olan Simona Halep'in 'manevi babası ve en büyük destekçisi' olduğu ortaya çıktı.
7
Tıpkı Gheorghe Hagi gibi Köstence doğumlu bir Makedo-Romen olan Simona, çocukluğundan beri Galatasaray efsanesinden büyük destek ve yardım gördü.
8
Halep'in ailesine yüklü miktarda yardım yaptığı haberini yalanlasa da Hagi, "Küçüklüğünden beri çok çalışıyor ve elde ettiği başarılar tamamen onun. Simona'yla gurur duyuyorum" demişti.
9
Bir dönem profesyonel futbol oynamış Stere Halep'in kızı olan Simona, Justin Henin'den bu yana gelmiş en teknik tenisçi olarak gösteriliyor.
10
GÖĞÜSLERİNİ AMELİYATLA KÜÇÜLTTÜ
Dünya 3 numarası ayrıca büyük göğüslerinin hareket kabiliyetini kısıtladığı düşünerek bir operasyon geçirmiş ve öngördüğü gibi başarısını artırmıştı.
11
Hagi ile aynı bölgede doğan ve efsane gibi Makedo-Romen (Aromanyalı) olan Simona Halep, çocukluğundan beri Hagi'den büyük destek gördü.
12
Romanya tarihinin en iyi futbolcusu olarak görülen Hagi, dünyanın en teknik kadın tenisçilerinden biri haline gelen Simona'nın gelişim sürecini yakından takip etti.
13
Göğüslerinin spor kariyerini etkilemesi üzerine bir operasyon geçiren Halep, bu kararının semeresini aldı ve ATP dünya sıralamasında gözle görülür bir yükseliş elde etti.
14
Wimbledon'da Serena Williams gibi bir deve kortu dar eden Simona Halep'in gözü ise zirvede...
15
Hagi futbolculuk döneminde Barcelona forması da giymişti...