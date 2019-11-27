Dünyanın izlediği maçta büyük olay! Merih Demiral'a asker selamı...
Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçında dikkat çekici bir olay meydana geldi. Milli takımımızda futbolcuların verdiği asker selamları UEFA'nın incelemesine maruz kalırken, Devler arenasında olan olay, epey ses getirdi...
Türk Milli Takımı ve İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.
Paolo Dybala, golden sonra Merih Demiral'e asker selamı verdi. pic.twitter.com/kxrPCkmhGQ— Spor Arena (@sporarena) November 26, 2019