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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Dünyanın izlediği maçta büyük olay! Merih Demiral'a asker selamı...
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Futbol
27 Kasım 2019 - 00:24,

Dünyanın izlediği maçta büyük olay! Merih Demiral'a asker selamı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçında dikkat çekici bir olay meydana geldi. Milli takımımızda futbolcuların verdiği asker selamları UEFA'nın incelemesine maruz kalırken, Devler arenasında olan olay, epey ses getirdi...

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İşte detaylar...

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A Milli Takımı futbolcularımız, Euro 2020'de oynanan Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek amacıyla asker selamı vermiş ve bu durum Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

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Juventus - Atletico Madrid maçının 45+2. dakikasında, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, attığı şık golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

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Bir anda yedek kulübesine dönen dünya yıldızı futbolcu, kulübedeki takım arkadaşı Merih Demiral'a koştu.

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Demiral'a asker selamı veren Tangocu, ona sarıldı ve sevincinin paylaştı.

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Dybala maçtan sonra o anları anlattı...

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"İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi."

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"Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi."

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Demiral'a gelince, o çok eğlenceli biri ve bu soyunma odasında aramızda bir şakaydı. Özel bir mesaj yok

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"Takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda. Kazandığımız için mutluyuz."

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"Sahaya en iyimi vermek istiyorum ve bu bazen ters tepebiliyor. Bugün işler iyi gitti"

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Dybala'nın Merih Demiral açıklamasının tamamını okumak için tıklayın!
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Türk Milli Takımı ve İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.

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Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, "Merih ile konu hakkında konuştum. Hertkes ifade özgürlüğüne sahip ve onun düşüncesini de anlamak istedik. Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" demişti.

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Cristiano Ronaldo'nun saç stili de maçta dikkat çeken ayrıntılar arasındaydı...

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