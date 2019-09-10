Dünyanın gündemine oturacak! Cengiz Ünder...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDünyanın gündemine oturacak! Cengiz Ünder...
GeriFutbol Dünyanın gündemine oturacak! Cengiz Ünder...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
10 Eylül 2019 - 12:20,

Dünyanın gündemine oturacak! Cengiz Ünder...

İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kariyerini adım adım yukarıya çıkaran Cengiz Ünder'e dünya devinin talip olduğu yazıldı.

2

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid bu transfer için devre arasında sürpriz bir girişimde bulunabilir.

3

İşte detaylar...

4

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid şimdiden devre arası transfer çalışmalarına başladı.

5

Geçen yıl 45 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen genç kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan istediği performansı alamayan Zidane'ın bu oyuncunun alternatifini aradığı yazıldı.

6

İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Real Madrid bu oyuncuyu devre arasındaki kiralamayı planlıyor.

7

O bölgeye ise Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder düşünülüyor.

8

Haberde, 22 yaşındaki Cengiz'in etkili bir sol ayağı olduğu, bitiricilik özelliğinin de bulunması nedeniyle Zidane tarafından beğenildiği belirtildi.

9

2017'nin yaz ayında 15 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in bugünkü piyasa değeri 35 milyon Euro.

10

Ligin ilk 2 haftasında da forma giyen Cengiz 1 de gol kaydetti.

11

Genç oyuncu ile Real Madrid'in dışında Arsenal, Tottenham ve Bayer Münih de ilgileniyor.

12

CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Dünyanın gündemine oturacak! Cengiz Ünder...
Emre Mor, Yağmur Taktaş'tan kırmızı kart yedi
Diego Armando Maradona Arjantin'i salladı! İşte o anlar...
Michael Schumacher'e Paris'te gizli operasyon