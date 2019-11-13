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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13 Kasım 2019 - 15:35,

Dünyanın en çılgın kulüp başkanı:Glenn Tamplin

İngiliz milyoner Glenn Tamplin, yeni takımı Romford ile yalnızca 24 saat içerisinde yaptıklarıyla bilgisayar oyunlarını aratmadı (Fotoğraflar kişisel Twitter hesabından alınmıştır.)

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Milyoner iş adamı Glenn Tamplin, 3 milyon sterlin karşılığında ortak olduğu amatör takım Billericay Town'un ardından bu kez de Romford'u satın aldı.

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2016'da Billericay Town ile adım attığı futbol dünyasına bu yıl başında ara veren Glenn Tamplin, bu takımdan elde ettiği geliri Romford'a yatırdı ve daha ilk günden çılgın kararlara imza attı.

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Çılgın milyoner, takımı satın aldığı ilk gün teknik direktör Paul Martin'i kovdu ve yerine kendisini göreve getirdi.

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Bununla yetinmeyen Tamplin, 24 saat geçmeden 15 de yeni transfer yaptı.

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Jamie O'Hara, Jermaine Pennant, Paul Konchesky ve Mark Wright gibi isimleri kadroya kattı.

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Jermaine Pennant kariyerinde daha önce Arsenal, Liverpool ve Leeds United gibi büyük takımlar forma giymişti.

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Paul Konchesky ise Tottenham, Liverpool ve Leicester City gibi takımlarda oynamıştı.

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Kendi kulübünde hem başkan hem de teknik direktör olan Tamplin, arkadaşlarını da transfer ederek belki de her futbolseverin hayalini yaşıyor.

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Glenn Tamplin, 2017 yılında da Billericay Town'un kaptanı olarak maçlara çıkıyordu.

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Glenn Tamplin'in ilk amacı takımı bir üst lige yükseltmek ve daha önce Billericay Town'da yaptığı gibi tesisleşmeyi sağlamak.

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Çılgın milyoner, takımı satın aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Bu ligin dibinden, bir üst kümeye yükseleceğimize inancım tam."

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"Haydi! Arkamımızda durun ve bunu birlikte başaralım."

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"Buraya yeni bir stadyum yapmak ve üst lige yükselmek için geldim."

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