Dünya yıldızı Beşiktaş'a! Babel onun için devrede

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pepe’den sonra bir dünya yıldızını daha isteyen Beşiktaş, için Ryan Babel’i görevlendirdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Önce Babel vatandaşını ikna edecek ve ardından da Beşiktaş onunla masaya oturup, mutlu sona ulaşacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Bu sezon başında Real Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe’yi kadrosuna katarak, dünya futbolunun dikkatini çekmeyi başaran Beşiktaş, gelecek sezonki bombasını şimdiden belirledi. Siyah-Beyazlılar’ın, daha önce de gündemine gelen Arjen Robben için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Bu kez işi sıkı tutan ve Hollandalı yıldıza yeni sezonda forma giydirmek isteyen Kara Kartal, transfer sürecinde Ryan Babel’i başaktör olarak kullanacak. Babel’in, daha önce milli takımda da beraber forma giydiği vatandaşını ikna etmek adına çalışmalara başladığı ve bu konuda önemli bir yol kat ettiği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Teklifler geliyor ama...
34 yaşına gelen ve Bayern Münih’le kontratı sezon sonunda bitecek olan Robben’le kulübü yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Uzak Doğu ekiplerinden de teklif alan ancak en az iki sezon daha Avrupa’da üst seviyede kariyerini sürdürmeyi hedefleyen tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde son döneme damgasını vuran takımlardan biri olan Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetim bir yandan da Hollandalı hücum oyuncusuna kaynak yaratmak adına arayışlarını sürdürüyor. (Fanatik)