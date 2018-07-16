Dünya Kupası'ndan Nevzat Aydın geçti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Koyu bir Trabzonspor taraftarı ve futbolsever olan Nevzat Aydın'ın Dünya Kupası'nda yaptığı paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı. İşte Aydın'ın yaptığı ve yorum yağan o paylaşımlar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Yaptığı paylaşımlarla Dünya Kupası boyunca sosyal medyada çok konuşulan Nevzat Aydın'ın çok konuşulan paylaşımları ve destek verdiği ülkeler...
Fotoğraflar: Arşiv
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Aydın'ın en çok desteklediği Arjantin forması ile yaptığı paylaşım sonrası Arjantin grupta çıktığı ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Son Dünya Kupası Almanya'nın Meksika maçı öncesinde Nevzat Aydın, Almanya'yı desteklediği bir fotoğraf paylaştı. Almanya 2018 DÜnya Kupası ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Almanya gruptan bile çıkamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Dünya Kupası E Grubu ikinci maçlarında Nevzat Aydın Brezilya'yı destekledi. Sambacılar, Kosta Rika'yı 2-1 ile geçti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Maçları yakından takip eden Aydın, İspanya - Rusya maçında ev sahibi Rusya'yı destekledi. Maçı Rusya penaltı atışları sonrasında 4-3 kazandı ve İspanya'yı evine yolladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Aydın, son 16 turunda Kolombiya - İngiltere maçında Kolombiya'yı destekledi. Maçı İngiltere penaltı atışları sonrasında 4-3 kazandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Nevzat Aydın çeyrek finalde İngiltere'yi destekledi. İngiltere, İsveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale kalmıştı. Diğer desteklediği Hırvatistan penaltı atışları sonrası ev sahibi Rusya'yı 4-3 ile geçerek yarı finale yükselmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yarı final serisinde ise Hırvatistan - İngiltere maçında Nevzat Aydın İngiltere'yi destekledi. Uzatmalara giden maçı 2-1 kazanan Hırvatistan finale çıkmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Nevzat Aydın son olarak Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı desteklerken maçı Fransa 4-2 kazanarak kupayı kazanan taraf oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kutlamalara Putin damgası! Fransa kupanın sahibi olurken, soyunma odasındaki sevinç gösterilerinde Fransız futbolcular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyük sevgi gösterisinde bulundular. O anları izlemek için videoya tıklayınız...