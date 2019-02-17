Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek hamle! Prens Salman...
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın bu hamlesi Avrupa'da dengeleri değiştirecek.
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Salman ailesi daha önce farklı spor dallarıyla ilgili yaptığı hamlelerle çok konuşulmuştu...
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Veliaht prens Salman, bu kez de dünya futboluna el atıyor...
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Suudi Arabistan kulüplerinin toplam 340 milyon dolarlık borcunu tek hamlede ödeyen ve takımların Asya Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılımını sağlayan Salman'ın hamlesini İngiliz basını duyurdu.
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Buna göre işi büyütmek isteye Salman İngiliz devi Manchester United'ı satın almaya hazır...
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Üstelik veliaht prensin bunun için belirlediği rakam tam olarak 4.3 milyar euro...
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Premier Lig'de daha önce Manchester City, 2008 yılında Abu Dhabi Holding’e satılmıştı.
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Bunun ardından Manchester ekibi, harcadığı paralarla Avrupa futboluna damga vurmuştu...
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Şimdi de United, satın almanın gerçekleşmesi durumunda başka boyuta geçebilir.
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Manchester United, 6 senedir şampiyonluğa hasret... Kırmızı Şeytanlar, son olarak Sir Alex Ferguson yönetiminde 2012-2013 yılında mutlu sona ulaşmıştı.
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United, yaklaşık 2 ay önce teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son vermişti.
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Kırmızı Şeytanlar, efsane menajerleri Sir Alex Ferguson’un yerine getirdiği 3 menacere 33.2 milyon Pound (226 milyon TL) tazminat öderken, sadece Portekizli teknik adama 15 milyon Pound (102 milyon TL), teknik ekibine ise 4.6 milyon Pound (31 milyon TL) verdi.
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Böylece 56 yaşındaki çalıştırıcı, sadece kovulduğu takımlardan adeta bir servet kazandı.
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Salman'ın Manchester United rüyası gerçekleşecek mi? Bu sorunun yanıtı 2019 yılı içerisinde netleşecek...