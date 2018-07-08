Dünya devine gidiyor! Çağlar Söyüncü fırtınası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Milli yıldız aldığı flaş teklifi değerlendirmekte kararlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Freiburg forması giyen ay yıldızlı ekibin vazgeçilmez ismi, dünya devi yolunda... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Kadrosuna kattığı önemli oyuncuları, sportif başarı elde ettikten sonra yüksek bedellerle satmasıyla dikkât çeken İspanyol kulübü Atletico Madrid bir Türk oyuncuyu daha gündemine aldı. Ülkenin meşhur spor gazetesi AS, Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'in gündeminde bulunduğunu ve imzanın yakın olduğunu yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Madrid temsilcisi, Godin ya da Savic'in takımdan ayrılması durumunda Çağlar'ı transfer edecek. Arsenal'la anlaştığı iddia edilen Çağlar'da Atletico'da oynamayı istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
İspanya'nın üçüncü büyük kulübünde oynamanın, üstelik Diego Pablo Simeone gibi bir büyük teknik direktörle çalışmanın kendisini çok daha ileri götüreceğini düşünen Çağlar, bu sebeblerden ötürü önceliği Atletico Madrid'e veriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Freiburg, sözleşmesi devam eden Çağlar için 25-30 milyon Euro arasında bir transfer bedeli talep ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Kadrosunda Gimenez, Godin, Savic, Lucas gibi stopeler bulunan Atletico, Juvetus'un ilgilendiği Godin ya da İngiliz takımlarının gündemindeki Savic'in ayrılması durumuda Çağlar için harekete geçecek. Atletico, 18 yaşındaki stoper Nehuen Perez'i transfer etti; ancak Perez gelecek sezon Argentinos Juniors'ta kiralık oynayacak. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Sokakta çekilmiş bir resmini görmüştüm, şimdi ise sokaklar senin resimlerinle dolu!" Brezilyalı efsane isim Kaka, genç yıldız Gabriel Jesus'a bir mesaj gönderdi. İzlemek için videoya tıklayınız...