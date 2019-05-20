Dünya bunu konuşuyor! Galatasaray-Başakşehir...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray, Medipol Başakşehir' 2-1 yenerek 22. şampiyonluğunu resmen ilan etti, dünya basınında bu zafer geniş yankı buldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/21
Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutlanırken, dünya basınında manşetlere taşındı.
2/21
Zorlu karşılaşmayla ilgili öne çıkarılan detaylar ise bambaşkaydı...
3/21
Sarı kırmızılıların zaferinin dış basına yansımaları şöyle;
4/21
REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON
"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."
5/21
L'EQUIPE: ELEKTRİĞİ ÇOK YÜKSEKTİ
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi'ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı."
6/21
RECORD: GALATASARAY TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Galatasaray, 33. sıradaki şampiyonluğunu en büyük rakibi olan İstanbul Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci kez elde etti.
7/21
TELEGRAAF: "TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONU GALATASARAY"
"Ryan Donk'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi."
8/21
THE SUN, ADEBAYOR GERİLİMİNDEN GÖRDÜ
İngilizlerin önemli yayın organı ise şampiyonlukla birlikte maçtaki kavga görüntülerini ön plana çıkardı.
9/21
İngiliz The Sun, Premier Lig'de top koşturmuş Adebayor'un maç içerisinde İsmail Çipe ile yaşadığı gerginliği sayfasına taşıdı ve Galatasaray'ın kavgalı maçta şampiyonluğunu ilan ettiği yazıldı.
10/21
DAILY MAIL: "KAOSLU DERBİ VE ŞAMPİYON GALATASARAY"
"Galatasaray - Başakşehir İstanbul derbisi oldukça kaosla geçti. Başakşehir'in golü sonrası futbolculara cisimler atıldı."
11/21
"Gol sonrası yedek kulübelerinde olay çıktı. Sarı kırmızılılar ikinci yarıdaki golleriyle Türkiye'de 22. şampiyonluğunu kazandı."
12/21
MARCA: TÜRKİYE ŞAMPİYONU GALATASARAY
İspanyol Marca Gazetesi ise, ikili averajda avantaja sahip Galatasaray'ın bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştığını okuyucularına duyurdu.
13/21
Rus Haber Ajansı TASS haberi ilk duyuranlar arasında yer alarak, “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı.
14/21
Haberde İstanbul Başakşehir ile evinde oynadığını hatırlatan ajans, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. kez şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Rus Sport Arena’da yer alan haberde ise, “Aslanlar şampiyonluk maçında rakibini yendi” başlığını kullandı. Haberde Dinamo Kiev’in eski oyuncusu Belhanda’nın performansının dikkat çekici olduğu vurgusu yapıldı.
15/21
Başka bir Rus haber ajansı Ria Novosti ise Galatasaray’ın şampiyonluğundan bahsederken, Başakşehir ile oynanan maçta Rus futbolcu Fyodor Kudryaşov’un 90 dakika boyunca forma giydiğine dikkat çekti.
16/21
Çift kupalı Aslanlar
Rusya’nın en çok takip edilen spor haber sitelerinden olan Sports.ru’da yer alan haberde ise Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. şampiyonluğunu ilan ettiğine vurgu yapılırken, Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çift kupa ile kapattığını okurlarına aktardı. Rus Sovsport ise Galatasaray’ın resmi twitter hesabından paylaşılan İngilizce şampiyonluk paylaşımına yer vererek, Galatasaray’ın 22. kez Türkiye şampiyonluğunu ilan ettiğini aktardı. Rusya’nın futbol yayın haklarını elinde bulunduran Match TV ise Galatasaray’ın şampiyonluğundan sonra taraftarın sevincinden görüntüleri izleyicilerine aktardı.
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
Terim Galatasaray'a nasıl geri dönmüştü? İzleyelim...