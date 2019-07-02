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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02 Temmuz 2019 - 08:56,

Di Marzio Beşiktaş'ın transferini duyurdu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin aşağısında kalan ve yeni sezona teknik direktör değişikliği ile giren Beşiktaş'ta transfer dönemi, maddi durumdan dolayı sessiz geçiliyordu.

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Bu sessizlik uzun sürecek gibi durmuyor ve Siyah Beyazlılar için flaş bir iddia İtalya'dan geldi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

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Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio,, Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladığını duyurdu.

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Di Marzio, bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng için siyah beyazlıların görüşmeye başladığını ileri sürdü.

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32 yaşındaki tecrübeli futbolcu son olarak Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Boateng sadece 4 maça çıkabildi. Bu maçlarda da skora katkısı olmadı.

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Siyah beyazlıların önceliğinin Gana asıllı Alman futbolcuyu kiralamak olduğu kaydedildi.

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Golcü futbolcunun İtalya'nın Sassuolo Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Kariyerinde daha önce Milan, Dortmund, Schalke, Tottenham gibi önemli takımların da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro.

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