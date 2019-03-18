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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
18 Mart 2019 - 12:49,

Dev transfer çalımı! Telefonla arayıp...

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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İşte detaylar...

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Galatasaray'ın sezon başı Everton'dan kiraladığı Onyekuru Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Manchester United'a dramatik bir şekilde elenerek Avrupa'ya veda eden PSG'de milyarder kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

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Paris Saint Germain, Galatasaray'lı futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

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Ancak Onyekuru transferinde Nasser Al Khelaifi'ye hiç beklemediği bir engel çıktı.

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Alman devi Bayern Münih 21 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

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Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten Everton'a telefon geldi.

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Bayern'in eski futbolcusu ve şu anki sportif direktörü Salihamidzic, Everton sportif direktörü Marcel Brands'i aradı ve Onyekuru'nun durumunu sordu.

9/1840 milyon euro talep ettiler

40 milyon euro talep ettiler

Brands ise Salihamidzic'e Nijeryalı'nın satış fiyatının 40 milyon euro olduğunu ve Onyekuru'nun Everton'ın gelecek planlarında yer aldığını söyledi.

10/18Bayern daha önce Türk Telekomda izlemişti

Bayern daha önce Türk Telekom'da izlemişti

Bayern Münih Onyekuru'yu bu sezon başı da birkaç kez Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına scout göndererek takip etmişti.

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Sezon başı 800 bin euroluk bedelle Galatasaray'ın kiraladığı 21 yaşındaki oyuncuyu Everton 2017/2018 sezonu başında 8 milyon euroya Anderlecht'ten transfer etmişti.

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Bu sezon ligde 24 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergileyen Onyekuru'nun Everton'la olan sözleşmesi 2022 haziran ayında sona eriyor.

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Nijeryalı futbolcu Galatasaray'dan yıllık 1.2 milyon euro ücret alıyor.

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Genç yıldız sarı kırmızılı takımla bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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Premier Lig'de Liverpool, Fulham'ı deplasmanda 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti... (MAÇ ÖZET)

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