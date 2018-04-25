Derbide ilk 11'de o isim olacak!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray’da Fatih Terim ‘Kazanan takım bozulmaz’ düsturunu devam ettirecek mi?
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Tecrübeli teknik adam sadece cezalı olan Serdar Aziz’in yerine, kimi düşünüyor?
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Sezon finali niteliğindeki Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim derbide, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre sadece bir zorunlu değişikliğe gidecek. Tecrübeli teknik adam, Alanya deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yerine Maicon’a görev verecek. Alanya maçında attığı golle galibiyeti getiren Sinan Gümüş’ün ilk 11’de olup olmayacağı merak edilirkenTerim’in, genç ismi yine en önemli hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Maicon hırs küpü
Ligde Gençlerbirliği, kupada da Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında kötü bir performansa imza atan Maicon’a teknik direktör Fatih Terim’in güveni tam... Brezilyalı oyuncunun kötü performansı sonrasında aldığı eleştiriler nedeniylehırs küpü olduğu ve antrenmanlarda da başarılı bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Terim’in sadece, stoperde Maicon-Jason Denayer ikilisinin çok uzun süredir beraber oynamaması nedeniyle özellikle bu ikilinin uyum sorunu yaşamaması adına özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: AJANSLAR
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Terim, Gümüş’ten memnun
Sinan Gümüş ise bazı taraftarların beklentisinin aksine derbide 11’de çıkmayacak. Terim, Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarımda oyuna sonradan girip Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri atan ve 6 puan kazandıran genç oyuncuyuyine kulübedeki en önemli silahı olarak kullanmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın, Terim’in derbide Sinan’ı yine oyunun gidişatına göre en önemli hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği belirtildi. Genç oyuncunun performansı, çalışmatemposundan memnun olan Terim, Gümüş’ü muhtemelen ikinci yarıda sahaya sürecek.