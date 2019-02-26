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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Şubat 2019 - 01:25,

Derbide gerginlik! Volkan Demirel tartıştı...

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, siyah-beyazlı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

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İşte detaylar...

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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Volkan, seremoni sırasında minik Beşiktaşlı taraftarlara yağmurluğunu verdi. 

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İlk düdük sonrasında, Beşiktaş'ın büyük baskısı altında kalan sarı-lacivertliler, 45 dakikalık bölümde 3 gol kalesinde görürken, tecrübeli eldiven büyük üzüntü yaşadı. 

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Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayan Volkan'ın, arkadaşlarını sık sık motive etmeye çalıştığı görüldü. 

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Karşılaşmanın ikinci yarısında adeta Fenerbahçe kasırgası eserken, gelen gollere en çok sevinenlerden biri Volkan oldu.

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Beraberlik golünün ardından çılgına dönen tecrübeli kaleci, tribünlere dönerek büyük sevinç yaşadı. 

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Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Öte yandan tecrübeli eldiven, maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlarla kısa süreli bir tartışma yaşadı.

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Tribünde bulunan taraftarların tepki göstermesine sinirlenen Volkan, söz dalaşına girdi. 

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Sözlü sataşmanın son bulmasıyla birlikte Volkan, ısınma hareketlerine devam etti.

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İşte Volkan'ın maç içinde objektiflere yansıyan görüntüleri...

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