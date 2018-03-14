Derbi öncesi G.Saray'da 2 önemli değişiklik

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray’da son taktik idmanı yarın yapılacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Cuma günü Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanda daha çok futbolcuların taraftarla bütünleşip Fenerbahçe derbisine yüksek bir motivasyonla çıkmalarını hedefliyor.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Yani Fatih Terim, Cuma günü yapılacak basına ve taraftara açık antrenmanda derbi ilk 11’ini deşifre etmeyecek.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 7
G.Saray hangi forma ile sahada olacak?
Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadındaki derbide ilk tercih olarak sarı kırmızı parçalı formasını giymeyi planlıyor.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Galibiyet primi belli mi?
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için şu anda özel bir galibiyet primi belirlemedi. Sarı kırmızılıların, 19 yıllık seriyi bozmaları halinde Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın sürpriz bir galibiyet ödülü açıklaması bekleniyor.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 7
İlk 11'de değişiklik olacak mı?
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de 2 önemli değişikliğe kesin olarak imza atacak. Kart cezalısı olan Mariano yerine ilk 11'de Linnes sağ bek olarak forma giyecek. Orta sahada ise Fenerbahçe karşısında tam 3 aylık aranın ardından Fernando görev yapacak.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 7
G.Saray derbi kampını nerede yapacak?
Galatasaray takımı, köprüyü hemen geçip kolay ulaşım isteği nedeniyle Fenerbahçe derbisi için Florya Metin Oktay Tesislerinde kampa girmeyecek. Galatasaray kafilesi derbi için Zorlu'daki Raffles Otel'de kamp yapacak.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Terim'in idmanlarda özel olarak durduğu konu ne?
Sarı kırmızılı takımın son zamanlarda yan toplardan yediği gollerden son derece şikayetçi olan Fatih Terim, bu konu üzerinde özel olarak durmaya başladı. Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda kaleci Muslera başta tüm takıma özel yan top organizasyonu çalışması yaptırdığı ortaya çıktı. Derbide köşe vuruşları başta olmak üzere yan toplarda takımının sıfır hata ile oynamasını isteyen Fatih Terim, yan top çalışmalarına ağırlık veriyor. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında özellikle Feghouli'nin daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Terim, Feghouli'den ofansta takımına liderlik yapmasını istedi.
Ali NACİ KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
7 / 7
"Vatan size emanet!" Milli futbolcu Cenk Tosun'dan Mehmetçiklere mesaj var... İzlemek için videoya tıklayınız...